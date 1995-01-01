Ani McDavid, ani MacKinnon. Gretzky by dal cenu pro nejužitečnějšího hráče někomu jinému

14. března 14:00David Zlomek
V hokejovém světě neexistuje větší uznání, než když se o vás pochvalně vyjádří Wayne Gretzky. „The Great One“ nyní šokoval experty i fanoušky odvážným tvrzením: osmnáctiletý nováček Matthew Schaefer z New York Islanders by měl být v seriózní debatě o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče celé NHL.
Schaefer, kterého si Islanders vybrali jako jedničku posledního draftu, prožívá sezonu, která bere dech. V 66 zápasech nasbíral 48 bodů, nastřílel 20 gólů a průměrně tráví na ledě neuvěřitelných 24 minut a 18 sekund na zápas, nejvíc z celého týmu.
Gretzky, který nyní působí jako analytik stanice TNT, svou úvahu opírá o samotnou definici Hart Trophy, tedy ocenění pro hráče, který je nejpřínosnější pro svůj tým.
„Sedím tady a říkám si, můj ty bože... byli by Islanders tam, kde jsou teď, bez něj? Co takhle vyhrát MVP ligy?“ nechal se slyšet Gretzky. „Neříkám, že vyhraje, ale říkám, že v té debatě by rozhodně měl být. Právě teď je těžké tvrdit, že v celé NHL existuje někdo, kdo je pro svůj tým důležitější než Schaefer pro Islanders.“
Podle Gretzkyho je sice těžké upřednostnit Schaefera v boji o Norris Trophy (pro nejlepšího obránce) před hvězdami jako Cale Makar nebo Quinn Hughes, ale z pohledu hodnoty pro tým podle něj mladý nováček vyčnívá. Bez něj by se totiž Islanders, kteří jsou momentálně třetí v Metropolitní divizi, pravděpodobně vůbec neprali o play-off.
I když Gretzkyho slova mají obrovskou váhu, cesta k Hart Trophy bude pro Schaefera trnitá. V letošním ročníku totiž září další superhvězdy. O Nathanu MacKinnonovi není třeba sáhodlouze psát, Macklin Celebrini ve své druhé sezóně povýšil hru Sharks na novou úroveň a Nikita Kučerov je na Východě naprosto dominantní.
Analytik Adam Proteau z The Hockey News souhlasí s tím, že Schaefer je klíčovým kouskem skládačky na Long Islandu a jeho vliv na tým je nesporný, dokonce pomohl přesvědčit Braydena Schenna, aby zrušil svou klauzuli o nevyměnitelnosti a zamířil právě k Islanders. Přesto se většina odborníků shoduje, že Hart Trophy letos pravděpodobně zamíří k některému ze zkušenějších útočníků.