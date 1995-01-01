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Ani McDavid, ani Draisaitl. Klíč k úspěchu Edmontonu má v rukách někdo jiný

27. července 11:00

David Zlomek

Edmonton Oilers vstupují do nové sezony s neobvyklou a na poměry NHL zřídka vídanou strategií: systémem tří brankářů. Přestože příchody zkušeného Frederika Andersena a mladíka Devona Leviho vyvolaly mezi fanoušky řadu otázek, hlavní reflektory a největší tlak míří na jediné jméno: Tristana Jarryho.

Právě jednatřicetiletý Jarry je mužem, na kterého generální manažer Stan Bowman vsadil budoucnost klubu, myslí si redaktor Allan Mitchell. Bowman čekal dlouhou dobu, než se odhodlal k výměně Stuarta Skinnera, a právě v Jarrym vidí dlouho hledanou odpověď na brankářské trápení Edmontonu.

Hovoří pro něj absolutně všechno, od klubových financí až po herní analytiku. Jarry bere 5,375 milionu dolarů ročně a na stole má ještě dva roky platného kontraktu. Z pohledu vedení je klíčové, aby pozici jasné jedničky uchopil pevně do svých rukou a udržel si ji po celou sezónu.

Čísla z minulé sezony navíc ukazují, že pokud je Jarry zdravotně v pořádku, má ze současné trojice při hře pět na pět nejlepší statistiky. V Edmontonu jeho rozjezd zbrzdily zdravotní trable, ale jakmile dorazí do tréninkového kempu stoprocentně fit, má všechny předpoklady k tomu, aby brankoviště opanoval.

Zbytek brankářské trojice plní kolem Jarryho spíše roli pojistky a příslibu do budoucna. Šestatřicetiletý Frederik Andersen podepsal skromný roční kontrakt na milion dolarů. Vzhledem k jeho bohaté historii zranění je jasné, že nemůže odchytat kompletní porci zápasů, ale v roli zkušené dvojky dokáže ve vybraných duelech doručit špičkový výkon.

Čtyřiadvacetiletý Devon Levi je zase investicí do budoucnosti. S platem pod milion dolarů na něj není téměř žádný tlak. Pokud dostane šanci a chytne ji za pačesy, bude to pro Bowmana skvělý bonus, ale okamžitý tlak na výsledky na jeho ramenou neleží.

Pro Edmonton je situace celkem čitelná. Systém se třemi gólmany v NHL málokdy vydrží dlouho a dříve či později se prostor zúží jen pro dva muže. Fanoušci Oilers touží po Stanley Cupu a od dob Cama Talbota marně čekají na gólmana, který by předváděl stabilní výkony. Tristan Jarry má teď v rukách všechny trumfy k tomu, aby se stal neochvějným vládcem brankoviště.

Je to na něm.

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