Ani Matthews, ani Nylander. Toronto se spoléhá na borce se slovenskými kořeny

Matthew Knies, nadějný útočník Toronta Maple Leafs, si podmaňuje NHL svou směsí síly, dovedností a rostoucí sebedůvěry. Tento 22letý útočník, jehož kořeny pochází ze Slovenska, má za sebou další skvělý zápas, když dvěma góly a asistencí přispěl k pondělní výhře nad Tampa Bay Lightning 5:3.

„Je to obrovský chlap s neskutečnými dovednostmi,“ řekl kapitán Auston Matthews. „Každým zápasem se zlepšuje, roste jeho sebedůvěra a komfort na ledě. Je to naše hnací síla.“

Knies, který přišel do NHL z univerzitního hokeje, se rychle přizpůsobil vyšší úrovni. Jeho fyzická přítomnost a schopnost hrát jednoduchý, přímočarý hokej dokonale zapadly do taktiky nového trenéra Leafs Craiga Berubeho. „Kniesy hraje přesně ten styl, který chci vidět,“ pochválil ho Berube. „Forechecking, získávání volných puků, tlak na branku – to všechno zvládá na jedničku.“

Pondělní zápas proti Tampě ukázal, proč je Knies považován za jednoho z nejvýraznějších mladých hráčů v NHL. Hned po čtyřech minutách asistoval Matthewsovi na první gól, když elegantním jedním dotekem poslal puk do jeho nájezdu. Později předvedl, že umí rozhodovat zápasy: nejprve se prosadil po bleskovém útoku, když jeho střela vyhodila hokejku obránci Lightning do vzduchu, a poté přidal vítězný gól z dorážky během přesilovky.

„Když hraje tímhle způsobem, těžko ho někdo zastaví,“ dodal brankář Joseph Woll. „Má kombinaci dovedností a fyzické síly, která je smrtící.“

Kniesovy výkony nezůstaly bez povšimnutí ani mezi spoluhráči. „Vzal si to na sebe, roste do výjimečného hráče,“ řekl William Nylander, který v zápase proti Lightning také skóroval. „Dává klíčové góly a je vidět na každém kousku ledu.“

Samotný Knies přiznává, že za jeho vzestupem stojí kombinace zkušeností z loňského play-off a tréninků po boku hvězd jako Matthews a Marner. „První rok byl náročný. Hrát proti silnějším a zkušenějším hráčům bylo těžké, ale hodně mi pomohlo hrát a trénovat s našimi kluky,“ prohlásil.

Knies má navíc zvláštní vztah k Tampě Bay – v osmi zápasech proti Lightning nasbíral už 12 bodů. „Je to tým, proti kterému se mi prostě daří,“ směje se.

S 18 góly na kontě už letos překonal svůj kariérní rekord a sezona ještě zdaleka neskončila. „Knies je pro nás obrovskou zbraní,“ řekl Berube. „Jeho styl hry je perfektním příkladem, jak má power forward hrát.“

