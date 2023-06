Ani Gallant, ani Green. Calgary jmenuje v pondělí nového trenéra, bude jím dosavadní asistent

Zámořská média informují o tom, že Calgary Flames zná jméno nového hlavního trenéra pro nadcházející sezonu. V pondělí bude do funkce jmenován dosavadní asistent Ryan Huska, což je poměrně překvapivé jméno. Jak se ukazuje, generální manažer Craig Conroy se rozhodl, že to s čerstvým větrem v organizaci nebude přehánět.

Když byl na začátku května propuštěn z Calgary Darryl Sutter, očekávalo se, že se Flames pokusí oživit hru týmu novým impulzem v podobě zkušeného trenéra. Nejvíce se spekulovalo o angažování Gerarda Gallanta, dost se hovořilo také o Travisu Greenovi, který mezi lety 2017 a 2022 vedl z pozice hlavního trenéra Vancouver, či o Andrewovi Brunettovi, jenž ale nakonec skončil v Nashvillu.

Poměrně dlouhé hledání nového trenéra ovšem přinášelo i další zajímavé kandidáty jako Mitche Lovea z Calgary Wanglers či bývalého asistenta Darryla Suttera Kirka Mullera. Ani tito kandidáti ale nakonec vybráni nebyli, stejně jako nebyl vybrán Todd Reirden, který dosavadní trenérskou kariéru spojil s Washingtonem (zde pracoval dokonce dvě sezony jako hlavní kouč) a Pittsburghem.

Nakonec si totiž Craig Conroy vybral sedmačtyřicetiletého Ryana Husku. Jedná se o trenéra s dvacetiletou zkušeností z WHL, AHL i NHL a navíc muže, který od roku 2014 pracuje pro organizaci Flames. Poslední zhruba dvě a půl sezony dělal asistenta propuštěnému Sutterovi, takže se Conroy nakonec rozhodl, že žádný velký průvan na střídačce Calgary neudělá.

Až čas ukáže, jestli byl Huska správnou volbou. Svým způsobem se jedná o čerstvou krev, jelikož v NHL ještě jako hlavní trenér nepracoval a může zkusit svým svěřencům, které dobře zná, vtisknout svůj styl. Ostatně, jako trenér pracuje už přes dvacet let, zkušenosti mu tak neschází.

Trenérskou kariéru zahájil ve WHL v týmu Kelowna Rockets. Napřed pracoval pět let jako asistent trenéra a od sezony 2007/08 vedl Kelownu jako hlavní trenér, přičemž ji v roce 2009 dovedl do Memorial Cupu. S Rockets spojil svou kariéru až do roku 2014, než se přesunul do organizace Calgary Flames.

První čtyři roky pracoval jako šéf střídačky na farmě v AHL v Adirondacku a následně ve Stocktonu. V sezoně 2018/19 se pak přesunul k hlavnímu týmu a byl asistentem Billa Peterse, Geoffa Warda a následně Darryla Suttera, přičemž jeho specializací bylo především oslabení. Od příští sezony zkusí prorazit ve své první štaci na pozici hlavního kouče.

