Ani Francis, ani Staal. Největší legendou Caroliny bude Aho, říká trenér

Podle hlavního trenéra Caroliny Hurricanes Roda Brind'Amoura má Sebastian Aho před sebou jasný osud – stane se nejlepším hráčem v historii klubu. „Když se vše sečte a podtrhne, bude lídrem ve všech statistikách. A tak by to mělo být,“ řekl Brind’Amour a dodal: „Bude to nejlepší hráč, jaký tady kdy hrál.“

Aho už nyní figuruje na třetím místě historických statistik Hurricanes v počtu gólů, asistencí a bodů. Přesto má ještě daleko k legendárnímu Ronu Francisovi, který drží první příčku ve všech těchto kategoriích.

Francis vstřelil za svou kariéru v dresu organizace (včetně Hartford Whalers, předchůdce Hurricanes) 382 gólů, přidal 793 asistencí a nasbíral celkem 1175 bodů během 1186 zápasů, což odpovídá průměru téměř jednoho bodu na zápas (0,99). Na druhém místě je Eric Staal s 775 body (322+453) z 909 utkání, což představuje průměr 0,85 bodu na jeden duel.

Aho se svou aktuální bilancí 574 bodů (259+315) ze 616 duelů drží průměr 0,93 bodu na zápas a má tak reálnou šanci oba předstihnout, pokud si udrží současné tempo.

Navzdory tomu, že k překonání Francise ve většině statistik mu ještě zbývá dlouhá cesta, Aho už má jeden rekord na svém kontě. Při vítězství 4:1 nad Philadelphií vstřelil svůj 58. vítězný gól, čímž překonal právě Francise (57) a stal se lídrem v této klíčové statistice.

„Je to něco mimořádného,“ komentoval svůj úspěch Aho. „Mít své jméno vedle takové legendy a být vůbec zmiňován v jedné větě s ním je výjimečné. Každý ví, co pro hokej znamenal a jak skvělým hráčem byl. To, že jsem ho mohl překonat, naznačuje, že jsem asi něco udělal správně. A doufám, že toho ještě hodně přidám.“

I když Aho letos sbírá body stabilním tempem (17 bodů v 18 zápasech), zatím zaostává za svými obvyklými statistikami. Po dvou sezonách s 36 góly a jedné s 37 trefami má zatím na kontě jen pět gólů. Důvodem může být i jeho nižší úspěšnost střelby, která činí jen 10,4 %, ačkoli s 48 střelami je druhým nejaktivnějším hráčem týmu.

Trenér Brind'Amour si z toho však těžkou hlavu nedělá. „Není to jen o gólech. Když se nedaří v zakončení, musí dělat ostatní věci. A to on dělá. Doufám, že ten středeční gól ho nakopne a rozjede se i střelecky,“ řekl kouč.

Share on Google+