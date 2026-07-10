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Ani 50 let věrnosti nestačilo. Carolina to schytává i za kustoda, smůlu má také Slavinův záskok

10. července 16:00

Tomáš Zatloukal

Nechat na Stanley Cup vyrýt jména i své ženy a pěti dětí, ale zároveň opomenout po čtyři dekády loajálního kustoda nebo hráče, kterému chyběly ke splnění podmínek pro automatický nárok na to být uveden na hokejovém grálu jen tři mače? Ne zrovna šťastný krok v podání vlastníka Hurikánů Toma Dundona. Objevily se hlasy, že jde o trapas, ba dokonce o nechutnost. Dundonovu selektivnímu přístupu pak rozhodně nepomáhá fakt, že zcela nevyužil povolený limit.

Požádat NHL o uvedení rodinných příslušníků? Už poměrně běžná praxe.

I tak vzbudila rozporuplné reakce. Ozval se třeba i uznávaný novinář Ken Campbell.

"Až NHL zveřejní svou každoroční reklamní spot, ze kterého kapou emoce, v němž tak barvitě líčí, kolik kuráže, odhodlání a dřiny je třeba k tomu, aby člověk vyhrál Stanley Cup, doufám, že se v něm také zmíní, že buď můžete tomu, abyste vyhráli Stanley Cup, zasvětit celý svůj život, nebo vám stačí být školákem,  jehož táta je miliardář," napsal.

A ještě si přisadil: "Nejhorší je, že tohle bylo ligou schváleno."

Jenže Dundon není v tomhle směru průkopníkem a ani nejde jen čistě o současnou módu. Vždyť třeba za sezonu 96/97 je to samý Ilitch (klub tehdy patřil Mikeu Ilitchovi, který zbohatl díky řetězci pizzerií Little Caesars).

Co ovšem dodává celé story šeredné kontury, je přehlédnutí těch, kteří by si dost možná zasloužili na stříbrném poháru jméno mít, ale nedostalo se na ně. A to při, snad až absurdní, skutečnosti, že Dundon nevyužil limit 55 jmen a nechal dva fleky volné.

O tom, že se nedostalo na nové spolumajitele, už byla řeč, a podle reakcí na sítích zrovna tahle záležitost nikomu příliš žíly netrhá. Ale vynechán byl třeba muž, který pro Hurikány, respektive jejich předchůdce Hartford Whalers, pracuje nepřetržitě od roku 1976. Půl století!

Vedle šéfa kustodů Bobbyho Gormana, u kterého by bylo nefér nezmínit, že se dočkal už před dvaceti lety, je nejčastěji zmiňovaným přehlédnutým Joel Nyström. Čtyřiadvacetiletý Švéd Carolině hodně "píchnul", když defenzivní štít Jaccob Slavin půl sezony marodil. Nyström odehrál v základní části 38 zápasů.

Stačilo přidat další tři a byl by na hokejovém grálu automaticky. Nebo mohl Dundon zažádat NHL o výjimku jako v případě zkušeného bijce Nicholase Deslaurierse. Nestalo se.

O to víc pak mnohé dráždí pohled na podstavec, kde první dva řádky zabírají výlučně Dundonovci. A jak to vnímáte vy?

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