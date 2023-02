Andersson poprvé od děsivé srážky s autem promluvil: Mám štěstí, že žiju

Obránce Calgary Flames Rasmus Andersson se poprvé od děsivé nehody, která jej potkala před týdnem v Detroitu, vypravil před novináře. Mladý bek byl 9. února sražen na přechodu během jízdy na koloběžce jedoucím vozidlem a skončil v nemocnici. Mnohem víc než šrámy však Anderssona po jeho srážce s autem zasáhl strach, když se probudil v sanitce. O to obdivuhodnější je, že vynechal pouze tři zápasy a vrátil se na led!

Vypadalo to jako nevinná situace. S týmem dorazíte do Detroitu na zápas s tamními Red Wings o den dříve a rozhodnete se, že s několika parťáky vyrazíte na večeři. Při cestě do restaurace však prožijete událost, která může obrátit váš život vzhůru nohama.

Přesně to se stalo šestadvacetiletému Rasmusovi Anderssonovi, když se rozhodl na společnou večeři vyrazit po vlastní ose na koloběžce. Když přejížděl silnici na přechodu pro chodce, srazilo ho auto. Anderssona musela záchranka odvést do nemocnice, kde podstoupil několik testů, než byl naštěstí relativně v pořádku propuštěn.

Když v pátek, o více než týden později, předstoupil před novináře, v hlase mu zněla vděčnost. Za to, že je v pořádku, a také vděčnost všem, co mu v kritický okamžik pomohli. Bylo na něm vidět, jak je šťastný, že děsivá situace nedopadla mnohem hůř...

„Posledních pár dní bylo pro mě poměrně složitých. Především proto, že stále pořádně nevím, co se stalo. Jste na cestě na nějaké místo a najednou se probudíte v sanitce,“ vyprávěl Andersson, který přiznal, že si srážku vůbec nepamatuje. A probuzení v záchrance pro něj bylo velkým šokem. „Bylo to děsivé a traumatizující,“ podotkl.

„Jsem vděčný všem v nemocnici v Detroitu. Odvedli opravdu dobrou práci,“ pokračoval Andersson. „Než jsem vůbec byl schopný říct, jak se jmenuju, tak už jsem byl na rezonanci. Jsem vděčný za každého, kdo pracuje v tamní nemocnici.“

Fakt, že Andersson nedorazil za svými spoluhráči na večeři, skupinu jeho kamarádů dost polekala. Ještě větší zděšení přinesla informace, že měl po cestě nehodu a byl transportován do nemocnice. O to víc se jim ulevilo, když jim poslal vzkaz, že je v pořádku. Ač byl několik dní po incidentu dost otřesen, jeho stav se rapidně zlepšoval. I proto nakonec vynechal pouhé tři zápasy a vrátil se do sestavy Flames, což je s ohledem na vážnost situace obdivuhodný počin.

Jak ale sám podotkl, k utkání proti Detroitu, který se pro změnu představil na ledě Flames, nastupoval s velkou pokorou. „Pravděpodobně jsem byl v některých věcech až příliš opatrný, ale každým dnem se cítím lépe a lépe,“ poznamenal s tím, že se snaží nyní především o to, aby dokázal hrát stejně jako před nehodou. Přeci jen, po šoku, kterým si prošel, se víc hlídá. Což je ale přirozené.

„Teprve ve středu mě lékaři uschopnili. Asi budu nějaký čas více opatrný. Nebudu lhát, bylo to traumatizující a děsivé. Upřímně, mám štěstí, že jsem vůbec naživu,“ dodal Andersson, který je výraznou oporou Calgary.

Šestadvacetiletý obránce totiž patří k vysoce produktivním hráčům Flames. V této sezoně v 52 zápasech zaznamenal 7 branek a přidal 28 asistencí. Vedení týmu je tak jistě rádo, že se dal tak rychle dohromady a může znovu pomáhat Calgary v bojích o postup do play-off. Ale ještě více rádi jsou všichni za to, že je Andersson v pořádku a jeho srážka s autem neskončila tragicky...

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+