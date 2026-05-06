Andersenova tajná zbraň, okoukaná z displeje. Velké plus, míní jeho předchůdce

23. května 17:15Tomáš Zatloukal
Když vyrůstal, viděl video s Martym Turcem. Jen pár minut. Ale ten kratičký klip na něj měl ohromný vliv. Frederik Andersen si osvojil techniku, která se dostala do hokejových učebnic pod Kanaďanovým jménem. O co jde? Celé generace brankářů ovlivnil Turco svou znamenitou hrou s holí, kterou držel svébytným způsobem. S lapačkou přes držadlo. "Turcův chyt". V umění rozehrávky vynikal, zařadil se mezi gólmany, kteří jsou synonymem pro tuto disciplínu. Jako Martin Brodeur či Ron Hextall.
Ne, zrzavý Dán do stejné kategorie tak úplně nepatří.
Jeho kumšt netluče do očí, ostatně při nedávném průzkumu mezi hráči NHL nebyl při odpovědích na otázku, který brankář hraje nejlépe s hokejkou zmíněn ani jednou. Nevyniká dlouhými pasy jako Igor Šestěrkin, ani nepošle tak efektní a daleký oblouček jako Joel Hofer či Joey Daccord.
Hlasy posbírali ještě Jacob Märkström a samozřejmě vítězný, nepřehlédnutelný Jordan Binnington.
"Pro mě méně znamená více," povídá Andersen pro NHL.com s tím, že se necpe ke kotouči za každou cenu. Pečlivě vyhodnocuje situace a je v pravou chvíli přepravený se zaskvět. Podobně jako kdysi třeba Carey Price, jak uvádí příklad zámořský novinář Tom Gulitti.
"Každopádně když to gólman s hokejkou umí, je to výhoda," chvílí Andersena zadák Hurikánů K'André Miller. A Kevin Weekes, borec, co si zachytal před 24 lety za Carolinu ve finále Stanley Cupu, podotýká na adresu svého následovníka: "Jde o velké plus, zásadní přínos."
A to kvůli tomu, jak Andersenovo zaměření se na rychlé, krátké rozehrávky a jejich perfektní exekuce dokonale podporuje herní styl diskutovaný koučem Rodem Brind'Amourem. V tomto ohledu, tedy efektivní pomoci týmu, podle Weekese snese Andersen srovnání s Martinem Brodeurem.
Taková slova si může dovolit, vždyť velikána s třicítkou na dresu sledoval detailně. Možná tu a tam coby soupeř, hlavně ale během společných let u Ďáblů z Nwe Jersey.
"Hraju s pukem, když mi to dává smysl. Když se za ním ženete při každé příležitosti, může to být občas kontraproduktivní a někdy přivodíte spoluhráčům pořádný bolehlav. Mým cílem je vypomoct bekům, nesnažím se o nějaké parádičky," pohodil Andersen o svém přístupu.
Ostatně s přílišnou frivolností by nejspíš pod Brind'Amourem nepochodil...
Ale ne že by kousky, co dočkají lásky na sítích, neuměl. Tady jeden z archivu. Třeba se odesílatel a adresát sejdou ve finále Stanley Cupu.