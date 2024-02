Andersen začíná trénovat, datum návratu ještě není jasné

Frederik Andersen hrál zápas naposledy 2. listopadu, kdy zapsal svou jedinou prohru. Od té doby však kvůli zdravotním patáliím chyběl v zápasech i v kabině Canes. Nedávno se o svých zdravotních problémech rozpovídal a projevil úctu lékařům.

Rodák z Herningu se v NHL poprvé objevil v sezóně 2013/2014. Z Anaheimu se přes Toronto dostal do Caroliny, kde hrál poslední dva ročníky důležitou roli. I začátek letošního ročníku nezačal špatně, když v prvních dvou duelech vychytal Canes výhru. Ve třetím duelu dostal velkou pecku do masky a zápas opouštěl už v první třetině. Do branky se vrátil po týdnu, navázal dvěma dalšími výhrami. Poslední odchytaný duel však skončil velmi těsnou porážkou od newyorských Rangers.

Frederik Andersen měl problémy se srážlivostí krve, které mu bránily již více než tři měsíce nastoupit. Dánský gólman uvedl, že zatím neexistuje žádné datum pro jeho návrat, ale pokračuje v pokroku.

„Musím začít tím, že oceňuji trpělivost všech. Byly to samozřejmě děsivé časy, ale naštěstí mi hodně pomohl tým, doktoři kolem mě i moje rodina. Spoluhráči mě velmi podporovali a já si jejich pomoci opravdu vážím. Zatím nemohu stanovit přesné datum kdy budu hrát, momentálně to beru den po dni a sleduji, jak se to vyvíjí. Budu se opírat o skvělý tým lékařů, který tu máme,“ popsal čtyřiatřicetiletý gólman. Zároveň neskrýval velkou radost: „Nemůžu ani vyjádřit, jak moc jsem nadšený, jak je to dobrý pocit být zpátky se spoluhráči a dělat to, co mám rád. Být znovu součástí týmu a být na tréninku je opravdu zábavné.“

Návrat Andersena před play off by byl pro Canes velkou vzpruhou. Celek z Raleigh je v Metropolitní divizi druhý, šest bodů za New Yorkem Rangers. Ve čtvrtek čeká Hurikány zápas s vedoucím týmem Atlantické divize Floridou.

Přestože bylo Andersenovi při stanovení diagnózy řečeno, že se plně uzdraví, nebylo zpočátku jasné, zda bude moci v této sezóně opět hrát. „Bylo to děsivé období. Jen jsem opravdu šťastný, že jsem v opravdu dobrých rukou, a to byla velká úleva, že mám kolem sebe dobré lidi,“ popsal.

„Samozřejmě jsem se s tím předtím nesetkal a snažil jsem se co nejvíc vzdělávat, abych opravdu pochopil, v jaké jsem situaci, a pak jsem se mohl opravdu opřít o skvělý tým lékařů, které jsem navštívil, a tak nějak jsem se řídil jejich radami a doporučeními. Myslím, že svět medicíny je opravdu velký svět, když nemáte takové znalosti, jaké mají lékaři, a jsem vděčný, že jsem kolem sebe měl lékaře, kteří mi pomohli. To mi opravdu otevřelo oči, že spousta věcí není tak jednoduchá, když si člověk myslí na jednu věc. Obvykle existuje mnoho různých faktorů, které mohou hrát roli v určitých podmínkách a podobně. Takže jsem opravdu vděčný za tým lékařů, který jsem poznal,“ svěřil se Frederik Andersen.

