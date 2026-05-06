Andersen, nebo Bussi? Víme, jak to udělat těžké každému gólmanovi, říká Hertl

9. června 16:00Tomáš Zatloukal
Je to otázka, která by na startu finále patrně nikoho nenapadla. Vždyť Frederik Andersen byl v tu chvíli největším favoritem na zisk Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího muže vyřazovacích bojů. Jenže proti Vegas Golden Knights má po třech duelech ne zrovna výstavní vizitku - 12 obdržených gólů, úspěšnost 81,5 procenta. Navíc naposledy sledoval partii od třetí třetiny jen ze střídačky. Měl by dostat šanci Brandon Bussi, americký objev ze základní části? Svůj názor řekl i Tomáš Hertl.
Byl to Bussi, kdo si stoupl na posledním tréninku Hurikánů do klece.
Zkušenější Dán Andersen odpočíval, nabíral síly...
Kdo bude chytat? Toť otázka a nelehká volba kouče Caroliny Roda Brind'Amoura. Zato pro Hertla šlo o dotaz, který zodpověděl na tiskové konferenci bez mrknutí oka.
"Víte, je jedno, kdo se postaví do branky. Na tohle se neupínáme. My se hlavně musíme soustředit na to, abychom odehráli ještě lepší zápas než minule. Jde o klíčové utkání, musíme odvést co nejlepší výkon," ví slávistický odchovanec.
Pranic neřeší, že rozhodnutí mezi Andersenem a Bussim je také sázka buď na praváka, nebo na leváka.
"Pro mě to není podstatné. Už jsme v tomto play-off na jednoho gólmana s lapačkou na pravačce narazili, na (Karla) Vejmelku. Jasně, podíváme se na nějaká videa, uděláme si přípravu, ale když jsem na ledě, tak se spíš rychle mrknu, kde zrovna je skulinka pro střelu," míní.
Andersen chytá v tradičním gardu, Bussi v opačném. A objevily se hlasy, že tenhle fakt příliš nereflektoval v utkání číslo 3 Mitch Marner, když měl k dispozici trestné střílení.
I pro Hertla je tohle téma tak trochu na vedlejší koleji, jako zásadnější vnímá to, aby Vegas nepolevilo ze své hry. "Umíme to ztížit každému brankáři, bez rozdílu. Musíme se cpát do brankoviště, clonit, překážet mu ve výhledu, schovávat rány za hráče. Pak to má v kleci složité kdokoliv."
To vše patří i k Hertlovým silným stránkám, který ve finále nastřádal už čtyři body (2+2).
A vše zmíněné je tuze nepříjemné pro kteréhokoliv maskovaného muže. Kterého z těch, co má Brind'Amour k dispozici, byste poslali do čtvrtého finále vy?