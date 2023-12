Anaheim zaskočil New Jersey, MacKinnon čtyřmi body pomohl k výhře nad San Jose

Na dnešním programu bylo pět zápasů. Pojďme si je postupně zrekapitulovat.

CHICAGO BLACKHAWKS - VANCOUVER CANUCKS

3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Těsné vítězství pro Canucks

Překvapivě vyrovnaný souboj mezi celky z opačných konců konference skončil dle papírových předpokladů. Chicago proti silnějšímu Vancouveru dlouho odhodlaně bojovalo a až do samotného závěru se snažilo srovnat, ale marně. Osudnou se mu tak stala špatná pasáž ve druhé třetině, během které s Canucks na pár minut ztratilo krok.

Branky a nahrávky

10. N. Foligno (Joe. Anderson), 21. N. Foligno (Bedard, Kurashev), 47. Guttman (Bedard, Kurashev) – 19. E. Pettersson (J. Miller, Hronek), 24. Joshua (Garland, Blueger), 24. Boeser (J. Miller, T. Myers), 36. Michejev (T. Myers, P. Suter).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 23



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:00

Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:00

Filip Hronek (VAN) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:57



Tři hvězdy utkání

1. Nick Foligno (CHI) 2+0

2. Tyler Myers (VAN) 0+2

3. J.T. Miller (VAN) 0+2

CAROLINA HURRICANES - WASHINGTON CAPITALS

1:2sn. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Nájezdy pro Caps

Washington zvítězil na ledě Caroliny 2:1 po nájezdech, když jediným úspěšným autorem trestného střílení byl Jevgenij Kuzněcov. Capitals se z vítězství radují po dvou porážkách, Hurricanes naopak prohráli podruhé za sebou.

Branky a nahrávky

28. S. Aho II (Jarvis) – 32. Fehérváry (Wilson, D. Strome), rozh. náj. Kuzněcov.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 64:55

Darcy Kuemper (WSH) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:08

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:34



Tři hvězdy utkání

1. Martin Fehérváry (WSH) 1+0

2. Darcy Kuemper (WSH) 28 zákroků

3. Sebastian Aho (CAR) 1+0

NEW JERSEY DEVILS - ANAHEIM DUCKS

1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Ztráta Devils

Anaheim zaskočil favorizované Devils. První třetina sice jasně patřila New Yersey, ale Gibson za svá záda nepustil ani jeden kotouč. Skóre zápasu otevřel až ve 22. minutě Henrique. Ten stejný hráč navýšil vedení Ducks ve dvaatřicáté minutě na 2:0 a byl to gól vítězný. Do třetí třetiny naskočil za zraněného Gibsona do branky Lukáš Dostál a nepustil za svá záda ani jeden puk.

Branky a nahrávky

40. M. McLeod (Lazar, Bastian) – 22. Henrique (Mintjukov, Killorn), 32. Henrique (Mintjukov, Terry), 45. Killorn (LaCombe, Fowler), 50. Terry (Killorn, Fowler), 55. Henrique.

Statistika

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 19 – 29



Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:02

John Gibson (ANA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 40:00

Lukáš Dostál (ANA) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:34

Lukáš Dostál (ANA) – 10 zákroků, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:51

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:00



Tři hvězdy utkání

1. Adam Henrique (ANA) 3+0

2. John Gibson (ANA) 18 zákroků

3. Alex Killorn (ANA) 1+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - OTTAWA SENATORS

6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Vegas potvrdilo roli favorita

Hosté nevstoupili do zápasu špatně. První dvě přesilové hry využili a vedli na ledě Vegas 2:1. Domácí poté přidali na otáčkách a otočili stav zápasu na 6:2 v jejich prospěch. Pro Senators se jedná už o čtvrtou porážku v řadě.

Branky a nahrávky

2. Eichel (Barbašev, B. Hutton), 14. Marchessault (Howden, McNabb), 30. N. Roy (B. Hutton), 32. Stephenson (Stone), 40. Barbašev (Hague, Stone), 46. W. Karlsson (Stone, Eichel) – 7. Norris (Stützle, Batherson), 11. Greig (Giroux, Chychrun), 59. B. Tkachuk (Batherson, Norris).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 2 zákroků, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 06:25

Logan Thompson (VGK) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 53:03

Joonas Korpisalo (OTT) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:03

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:07



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) 2+1

2. Jack Eichel (VGK) 1+1

3. Ben Hutton (VGK) 0+2

COLORADO AVALANCHE - SAN JOSE SHARKS

6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Hertl dvakrát skóroval

Zasloužené dva body si připsali domácí, kteří utkání zvládli poměrem 6:2. Hrdinou zápasu se stal Nathan MacKinnon, jenž vstřelil dva góly a také dvakrát asistoval. Skvělý výkon ale podal také český útočník Tomáš Hertl, jeho dvě branky ale Žralokům na body nestačily.

Branky a nahrávky

8. Ničuškin (Drouin, MacKinnon), 13. Rantanen (MacKinnon, Toews), 19. Wood (Colton, Drouin), 24. MacKinnon, 50. R. Johansen (C. Jones, Cogliano), 56. MacKinnon – 30. Hertl (Granlund, Barabanov), 51. Hertl (Eklund, Granlund).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 2/4 – 2/4 | Trestné minuty: 30 – 31



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (SJS) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:41



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:53

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:50

Tomáš Hertl (SJS) – 2+0, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:40



Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) 2+2

2. Jonathan Drouin (COL) 0+2

3. Tomáš Hertl (SJS) 2+0

