Anaheim překvapil v Edmontonu! Tampa zastavila rozjetý Columbus

Ducks nevzdávají boj o play-off a po výsledcích v poslední době se pomalu dotahují k elitní osmičce týmu v Západní konferenci. Dneska v noci dokázal Anaheim vyhrát na ledě Edmontonu vysoko 6:2, když o svém úspěchu rozhodl již v první třetině, ve které vstřelil čtyři góly.

Tampa se rychle oklepala ze včerejší porážky s Floridou a proti Columbusu si s chutí zastřílela. Ve formě hrající Blue Jackets dostali tvrdý direkt a prohráli 2:6. Skvělý zápas odehrál Victor Hedman, který vstřelil dva góly a připsal si i jednu asistenci.

Další porážku si na své konto připsal Boston, který v domácím prostředí prohrál s Nashvillem. Bruins začínají v boji o play-off zaostávat.

Boston Bruins - Nashville Predators

3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky

5. Coyle (E. Lindholm), 26. Oesterle (Wotherspoon, Pastrňák), 46. M. Geekie (Zacha, Pastrňák) – 6. Novak, 12. O'Reilly (Evangelista, Stamkos), 27. Stamkos (O'Reilly), 49. Marchessault (McCarron, F. Forsberg), 50. O'Reilly (Stamkos, Evangelista), 58. Jankowski (Sissons).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 58:52

Juuse Saros (NSH) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05

David Pastrňák (BOS) – 0+2, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:22



Tři hvězdy utkání

1. Ryan O'Reilly (NSH) - 2+1

2. Steven Stamkos (NSH) - 1+2

3. David Pastrňák (BOS) - 0+2

Buffalo Sabres - San Jose Sharks

2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky

26. Peterka (Dahlin, Quinn), 47. T. Thompson (Peterka, Clifton) – 22. Liljegren (Eklund, Walman), 39. Sturm (Graf, Kostin), 43. Eklund (Toffoli, Muchamadullin), 48. Celebrini (Muchamadullin, W. Smith), 53. W. Smith (Zetterlund), 59. Toffoli (Walman, Liljegren).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 57:25

Alexandar Georgijev (SJS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:43



Tři hvězdy utkání

1. Will Smith (SJS) - 1+1

2. William Eklund (SJS) - 1+1

3. John Peterka (BUF) - 1+1

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky

51. E. Söderblom – 19. Martinook (Chatfield), 22. Staal (Martinook, Gostisbehere).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 57:22

Frederik Andersen (CAR) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Martinook (CAR) – 1+1

2. Jordan Staal (CAR) – 1+0

3. Elmer Söderblom (DET) – 1+0

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets

6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky

1. Chaffee (Lilleberg, D. Raddysh), 2. Kučerov (Guentzel), 22. Guentzel (Hedman, Point), 27. Hedman (Kučerov, D. Raddysh), 50. Hedman (Point, Kučerov), 58. Guentzel – 18. Werenski, 31. Werenski (Fantilli, K. Johnson).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (TBL) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00

Elvis Merzļikins (CBJ) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 57:10



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:49



Tři hvězdy utkání

1. Victor Hedman (TBL) – 2+1

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+2

3. Zach Werenski (CBJ) – 2+0

Philadelphia Flyers - Calgary Flames

3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky

10. Cates (Foerster, Brink), 18. Kuzmenko, 51. Couturier (Mičkov, Kuzmenko) – 8. Zary (Pachal, Huberdeau), 9. Kadri (Hanley), 10. Zary (Lomberg, Rooney), 18. Šarangovič (Pospíšil, Frost), 37. Weegar (Frost), 59. Coronato (Kadri, Weegar).

Statistika

Střely na bránu: 27 –33 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 2 zákroky, 3 OG, úspěšnost 40,0 %, odchytal 9:32

Ivan Fedotov (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 49:25

Dustin Wolf (CGY) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, účast +1, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08



Tři hvězdy utkání

1. Connor Zary (CGY) - 2+0

2. Morgan Frost (CGY) - 0+2

3. Andrej Kuzmenko (PHI) - 1+1

New York Islanders - Winnipeg Jets

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky

17. Palmieri (Nelson, Horvat), 22. Nelson (Cyplakov, Dobson), 45. Pulock (Anders Lee, Cizikas) – 29. Morrissey (Scheifele, Connor), 53. Ehlers (Connor, Morrissey).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:25

Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:26



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Brock Nelson (NYI) - 1+1

2. Kyle Palmieri (NYI) - 1+0

3. Josh Morrissey (WPG) - 1+1

Dallas Stars - New Jersey Devils

4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky

2. W. Johnston, 27. Ljubuškin (J. Robertson, Hintz), 40. Hintz (W. Johnston, Harley), 60. Harley (J. Robertson, Hintz) – 28. Meier (Hischier, L. Hughes), 53. Hischier (L. Hughes, Bratt), 56. Pesce (Meier, Bratt).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 1/5 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (DAL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (NJD) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:33



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:20

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:29

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53



Tři hvězdy utkání

1. Thomas Harley (DAL) - 1+1

2. Roope Hintz (DAL) - 1+2

3. Nico Hischier (NJD) - 1+1

Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins

4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky

27. Lehkonen (MacKinnon, Makar), 56. Mittelstadt (Ničuškin, MacKinnon), 59. Lehkonen, 60. Drury (Kelly) – 39. Rakell (Rust, Crosby).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 33 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (COL) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (PIT) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:34



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:23



Tři hvězdy utkání

1. Scott Wedgewood (COL) – 32 zákroků

2. Casey Mittelstadt (COL) – 1+0

3. Artturi Lehkonen (COL) – 2+0

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks

2:6 (1:4, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky

11. Draisaitl (McDavid, Ekholm), 45. McDavid (Draisaitl, Bouchard) – 12. Leo Carlsson, 14. McTavish (C. Gauthier, LaCombe), 19. Colangelo (LaCombe, C. Gauthier), 19. McTavish (Colangelo, C. Gauthier), 34. R. Strome (LaCombe, Vatrano), 44. Killorn (Zegras, Leo Carlsson).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 27 | Přesilová hra: 2/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 19:08

Stuart Skinner (EDM) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 40:00

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:55



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, +5 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:53

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:55



Tři hvězdy utkání

1. Mason McTavish (ANA) - 2+0

2. Jackson LaCombe (ANA) - 0+3

3. Cutter Gauthier (ANA) - 0+3

Seattle Kraken - Minnesota Wild

3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky

17. Larsson (Kakko, Schwartz), 35. Wright (Bjorkstrand, Kakko), 40. Montour (Eberle, Gourde) – 13. Hinostroza (Zuccarello, Boldy), 19. Spurgeon (Hartman, Chisholm), 22. Gaudreau (M. Johansson, Spurgeon), 29. Zuccarello (M. Johansson, Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 20 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 57:43

Filip Gustavsson (MIN) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jakub Lauko (MIN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:08



Tři hvězdy utkání

1. Mats Zuccarello (MIN) – 1+1

2. Kaapo Kakko (SEA) – 0+2

3. Marcus Johansson (MIN) – 0+2

