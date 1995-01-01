Anaheim nepolevil ani proti Winnipegu! Toronto znovu poraženo

10. listopadu 6:59Jan Šlapáček
Hrací program tentokrát čítal osm zápasů. Začalo se v neděli večer, pokračovalo se v noci na pondělí. Co se všechno událo?
Celý program otevřel zápas dvou "Original Six" týmů. Detroit v domácím prostředí Chicago vyrázně přestřílel, byli to ale Blackhawks, kteří dokráčeli k vysoké výhře 5:1. Red Wings prohráli potřetí v řadě, protože jejich útok pořádně mlčí. Naopak Connor Bedard je ve formě a po tomto utkání vládne kanadskému bodování NHL.
Výsledkově úvod ročníku nevychází ani Torontu. Maple Leafs odehráli s Carolinou nesmírně vyrovnané klání a dokonce krátce po polovině vedli 4:2, nakonec ale prohráli na vlastním ledě 4:5. Hurricanes vyhráli počtvrté v řadě a vládnou Metropolitní divizi.
Přízrakem posledních dvou týdnů je Anaheim. Ducks si poradili i se silným Winnipegem a aktuálně táhnou sérii sedmi výher v řadě. V Pacifické divizi s náskokem vládnou a na čelo Západní konference ztrácí dva body.
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks
1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
5. Larkin (Raymond, Edvinsson) – 1. Bedard (Levšunov, Teräväinen), 24. Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi), 46. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 57. Burakovsky, 60. O. Moore (Donato, Grzelcyk).
Statistika
Střely na bránu: 45 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 3/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 59:37
Arvid Söderblom (CHI) – 44 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Arvid Söderblom (CHI) – 44 zákroků
2. Teuvo Teräväinen (CHI) – 1+1
3. Connor Bedard (CHI) – 1+2
Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings
2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
9. Novak (Malkin, Wotherspoon), 28. Mantha (Letang, Koivunen) – 15. Kopitar (Fiala, Perry), 45. Perry (Ceci, T. Moore), 52. Fiala (Doughty, Laferriere).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Murašov (PIT) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:10
Darcy Kuemper (LAK) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kevin Fiala (LAK) - 1+1
2. Corey Perry (LAK) - 1+1
3. Thomas Novak (PIT) - 1+0
Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes
4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
6. Nylander (Knies), 16. Tavares (McMann, N. Robertson), 20. Nylander (Tavares, Matthews), 32. Matthews (McCabe, Knies) – 9. Sebastian Aho (Ehlers, K. Miller), 15. Jarvis (Svečnikov, Nikišin), 37. S. Walker (W. Carrier), 44. Hall (Blake, Stankoven), 53. Stankoven (K. Miller, Ehlers).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 46 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Dennis Hildeby (TOR) – 41 zákroků, 5 OG, úspěšnost 89,1 %, odchytal 58:30
Brandon Bussi (CAR) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) - 1+1
2. William Nylander (TOR) - 2+0
3. Seth Jarvis (CAR) - 1+0
Ottawa Senators - Utah Mammoth
4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky
14. Greig (Cozens), 28. Spence (Perron), 36. Cousins (Cozens, Greig), 44. Amadio (Chabot, Spence) – 18. Keller (Sergačjov, Vaněček), 39. Schmaltz (L. Cooley, DeSimone).
Statistiky
Střely na bránu: 25 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Leevi Meriläinen (OTT) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Vítek Vaněček (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:14
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:14
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Spence (OTT) - 1+1
2. Leevi Meriläinen (OTT) - 29 zákroků
3. Ridly Greig (OTT) - 1+1
Dallas Stars - Seattle Kraken
2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
5. W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen), 20. Seguin (Hintz, Heiskanen) – 4. Schwartz (Larsson, Dunn).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Case DeSmith (DAL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Matt Murray (SEA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:07
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:26
Tři hvězdy utkání
1. Casey DeSmith (DAL) - 30 zákroků
2. Tyler Seguin (DAL) - 1+0
3. Miro Heiskanen (DAL) - 0+2
Minnesota Wild - Calgary Flames
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
34. Boldy (M. Johansson, Eriksson Ek), 60. Kaprizov (Eriksson Ek, Boldy).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 36 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 36 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Devin Cooley (CGY) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 57:41
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:01
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:41
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08
Tři hvězdy utkání
1. Marcus Johansson (MIN) - 0+1
2. Jesper Wallstedt (MIN) - 36 zákroků
3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 0+1
Vancouver Canucks - Colorado Avalanche
4:5pp. (1:2, 1:0, 2:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
12. L. Karlsson (Hronek, E. Kane), 22. Sherwood, 48. O'Connor, 57. DeBrusk (Boeser, Q. Hughes) – 7. MacKinnon (Ničuškin, C. Makar), 9. MacKinnon (Olofsson, Ničuškin), 41. Lehkonen (Burns, MacKinnon), 50. Lehkonen (Nečas, MacKinnon), 62. Brindley (C. Makar, MacKinnon).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 60.38
Mackenzie Blackwood (COL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 61:08
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -2 účast, 1střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:14
Martin Nečas (COL) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) - 2+3
2. Quinn Hughes (VAN) - 0+1
3. Artturi Lehkonen (COL) - 2+0
Anaheim Ducks - Winnipeg Jets
4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
8. Sennecke (C. Gauthier, Helleson), 20. Leo Carlsson, 32. Sennecke (C. Gauthier, McTavish), 43. Leo Carlsson (Kreider, LaCombe) – 25. Connor (Morrissey, Scheifele).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 24 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Eric Comrie (WPG) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Beckett Sennecke (ANA) - 2+0
2. Leo Carlsson (ANA) - 2+0
3. Lukáš Dostál (ANA) - 23 zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.