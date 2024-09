Anaheim docenil Radka Gudase. Přirozený lídr, tvrďák a profesionál, zní z klubu

Ano, Radko Gudas je vhodným typem pro roli kapitána. U nás doma to všichni víme. Jenomže v Severní Americe se do těchto funkcí vždycky počítá spíš s místními hokejisty a Gudas taky není v Anaheimu dlouho. V Kalifornii bude příští rok kroutit teprve druhou sezónu.

Tím cennější jeho jmenování kapitánem Ducks je.

Gudas je teprve devátým kapitánem v historii klubu a považte, vedle jakých jmen se zařadí. Kačerům šéfovali Paul Kariya (1996-2003), krátce i Teemu Selänne, Scott Niedermayer (2005-07, 08-10), Chris Pronger (2007-08) a dlouhý tucet let (2010-22) Ryan Getzlaf.

„Po nějakém čase na vyhodnocování téhle party se Radko Gudas vynořil jako přirozený lídr, který nabízí veškeré kvality kapitána. Má respekt svých spoluhráčů, klubového personálu i jeho vrstevníků,“ říká v prohlášení generální manažer Pat Verbeek.

„S mladými hráči, kteří si teprve hledají své místo v NHL, jsme cítili, že potřebujeme zkušeného vůdce. Radko ilustruje, co znamená být profesionálem, jak se o sebe starat na ledě i mimo něj a jak se chovat v komunitě. Bude mentorem mladíkům, kteří povedou tým po něm.“

Radko Gudas si podobně jako třeba Ondřej Palát vybudoval celou kariéru od nuly. Vydupal jí doslova z ničeho. Není z generace Jágra, Reichela nebo Holíka, s nimiž se systematicky pracovalo a od šestnácti let hráli naší nejvyšší soutěž.

Gudas šel na draft až ve dvaceti letech ve třetím kole, hrál juniorskou WHL a po ní trpělivě čekal na šanci na farmě. Do NHL se prosadil coby hráč Tampy Bay, působil taky ve Philadelphii, Washingtonu, na Floridě a nyní druhým rokem v Anaheimu. Letos na jaře pomohl národnímu týmu k nečekanému titulu mistrů světa a taky v Praze patřil k jasným lídrům mužstva.

V Anaheimu bude mít na starosti hodně mladou partu. „Opravdu se těším na to, že pomůžu mladým klukům růst. Když organizace rozhodla, byl jsem nadšený z toho, co si o mně spoluhráči myslí a jak mi managament věří. Je to ohromná pocta,“ řekl čtyřiatřicetiletý Čech po svém jmenování.

Bude ideálním vůdcem na hřišti a nepochybně zvládne i povinnosti mimo led. Už z doby působení ve Východní konferenci má pověst buldoka, který před ničím neuhne, dokáže hrát na hraně a pro okolí by se rozkrájel. Trenér Ducks si ho dobře pamatuje.

„Trénoval jsem proti němu několik let a má image divokého hráče, který umí soupeře zastrašit. Nosí vousy, takže má i tu visáž. Ale z konverzací s ním vím, že je to dobrý chlap. Ctí správné hodnoty a je to profesionál,“ jmenuje Gudasovy kvality trenér Greg Cronin.

Share on Google+