Americký talent v prosinci okouzlil svět. Díky nezapomenutelné fintě získal speciální ocenění

Řeč není o nikom jiném než o mladém forvardovi Anaheimu Ducks. Devítka dva roky starého draftu Trevor Zegras po jízdě v mládežnických soutěžích ohromila i samotnou NHL. Talentovaný centr v prosinci získal nejvíce bodů ze všech nových hráčů a získal cenu pro nejlepšího nováčka měsíce.

Dvacetiletý Američan začal prosinec dechberoucí kličkou, kterou ohromil širokou hokejovou veřejnost a po jeho akci přišla obří internetová vlna. Ať už obdivu, nebo kritiky.

Snad každý malý hokejista si na Zegrase hrál a pokoušel se ho napodobit. „Přestože se na mě snesla i nějaká kritika, mám pocit, že to hokeji prospělo. Když vidím všechny ty děti, co teď tenhle trik zkoušejí, tak mi to dělá radost,“ nadšeně reagoval anaheimský Kačer s šestačtyřicítkou na zádech.

Tenhle talent se samozřejmě nevynořil z ničeho nic. Na posledním šampionátu hráčů do dvaceti let dovedl jako lídr tým USA k vytouženému titulu mistrů světa, a ještě k tomu byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Zegras v prosinci posbíral celkem jedenáct kanadských bodů za dva góly a devět přihrávek. A tohle všechno stihl v devíti zápasech! Například minulý rok mu trvalo posbírat stejně bodů asi dvakrát tolik utkání.

Všechen svůj hokejový um talentovaný útočník zdobí krásnými kličkami v rychlosti. Mezi jeho oblíbené patří například rychlá otočka o 360 stupňů v přečíslení dvou na jednoho, kdy úplně zmrazí gólmana a potom nahraje na druhou stranu do prázdné brány.

Za své prosincové výkony si Trevor Zegras vysloužil status nováčka měsíce. Mnoho lidí by si možná řeklo, že tak mladému hráči může sláva stoupnout do hlavy, ale v tomto případě je tomu naopak. Zegras se vždy prezentuje velmi sympaticky a při rozbruslení si pro diváky snad pokaždé připraví nějakou zajímavou fintu k pobavení.

