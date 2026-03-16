Alscher je 269. Čechem, který si zahrál NHL

13. dubna 19:39Josef Potůček
Debut v NHL není jen zápas. Je to okamžik, kdy se roky dřiny a nejistoty promění v pár minut snění na ledě. Pro Marka Alschera nastal tento moment 9. dubna – a i když měl hořkou příchuť porážky, navždy si jej zapamatuje.
Dvaadvacetiletý obránce z Kladna naskočil do sestavy floridských Panterů na ledě Ottawy. Žádné „zahřívaní“ – trenér ho poslal rovnou do akce proti silnému soupeři.
Na ledě strávil téměř dvacet minut (19:28), připsal si dvě střely, hit a blok.
„Bylo to pro mě hořkosladké,“ přiznal po utkání. „Je to velký moment, ale chtěl jsem vyhrát.“
Trenér Paul Maurice měl jasno: byl „opravdu spokojený“, ocenil jeho klid i schopnost hrát proti nejlepším hráčům.
Alscherův debut má ale i zajímavý český přesah. Nebyl totiž jediným obráncem z Česka, který letos dostal na Floridě šanci.
Už dříve si premiéru v NHL odbyl také Mikuláš Hovorka. Panthers tak v aktuálním ročníku ukazují, že se nebojí sáhnout po mladých hráčích a dát jim prostor mezi elitou.
Alscher se zároveň stal pátým českým hráčem, který v sezóně 2025-26 debutoval v NHL.
Zatímco jeho premiéra skončila porážkou 1:5, další zápas už byl radostnější - Alscher si připsal první asistenci v NHL, když připravil gól pro svého krajana Tomáše Noska, který byl ten večer dokonce dvougólový, když se v NHL trefil poprvé od listopadu 2024. Měrou vrchovatou se tak podílel na výhře nad Torontem 6:2.
„Hezky to udělal. Vyhrál souboj, přihrál mi a má bod. Jsem tady od toho, abych takovým hráčům pomáhal,“ popisoval Nosek. „Mám radost, že mladí kluci dostávají šanci. Jsem za něj opravdu šťastný, podává dobré výkony. Pamatuju si, když jsem byl v podobné pozici. Člověk je vděčný za každé střídání.“
Rodák z Kladna byl draftován ve 3. kole v roce 2022 (celkově 93.) a poslední dvě sezóny sbíral zkušenosti na farmě v AHL. Právě tam odehrál přes stovku zápasů a postupně si vybudoval pozici spolehlivého obránce - moderního beka s dobrým pohybem, fyzickou hrou a schopností zvládat těžké minuty.
Debut tak nepřišel náhodou. Byl logickým vyústěním.