All-Star víkend v novém kabátě. NHL sází na mezinárodní turnaj a vrací do hry Rusy

3. června 12:00David Zlomek
Vedení NHL a hráčská asociace NHLPA představily revoluční plány pro All-Star víkend v roce 2027, který se uskuteční 5. a 6. února v UBS Areně v New Yorku. Tradiční formát exhibice nahradí mezinárodní turnaj ve třech proti třem, do kterého zasáhnou výběry Kanady, Spojených států, Švédska, Finska a speciální tým složený z hráčů zbytku světa. Právě do tohoto pátého výběru dostanou zelenou i ruští hokejisté.
Začlenění ruských hráčů do All-Star víkendu je vnímáno jako opatrné našlapování ligy kolem jejich úplného návratu na turnaje za účasti těch absolutně nejlepších, s výhledem na chystaný Světový pohár v roce 2028. „V hráčské asociaci máme naprosto jasno. Naši ruští hráči chtějí hrát na turnajích nejlepších s nejlepšími. V ideálním světě bychom je velmi rádi viděli zpátky,“ potvrdil otevřeně šéf NHLPA Marty Walsh.
Vedení soutěže je však ve svých vyjádřeních podstatně opatrnější a hodlá detailně sledovat kroky mezinárodní hokejové federace IIHF.
„Trochu předbíháme, protože IIHF zatím neučinila žádná rozhodnutí ohledně toho, zda se Rusové zúčastní některého z mezinárodních turnajů naplánovaných na sezonu 2026/27,“ tlumil předčasný optimismus zástupce komisaře NHL Bill Daly. „Budeme tamní dění sledovat. Nebudeme jím přímo vázáni, ale budeme ho monitorovat a bude to mít váhu v našem vlastním rozhodovacím procesu, až budeme určovat podobu Světového poháru.“
Podle Dalyho vyjednávání s mezinárodní federací naznačují, že ze strany Finů, Švédů nebo Čechů by v budoucnu nemusel hrozit bojkot, pokud by se Rusko do mezinárodních struktur vrátilo, avšak nálada mezi samotnými hokejisty v zámoří byla ještě donedávna velmi napjatá.
Hráčská asociace si totiž v průběhu podzimu dělala mezi hokejisty osobní průzkum a narážela na odpor. „Rozhodně se našli hráči a jejich domovské země, kterým to v té době nebylo vůbec příjemné,“ přiznal asistent výkonného ředitele NHLPA Ron Hainsey. „Před několika měsíci vyletělo na schůzkách dost rukou opravdu rychle nahoru ve smyslu: ‚Tohle pro mě a naši zemi není. Tam ještě nejsme.‘ Za pět měsíců se ale věci změnily a jsem si jistý, že za dalších pár měsíců to bude zase trochu jiné. Když ale naši hráči něco takového řeknou, budeme jim naslouchat a postupovat podle toho. Do roku 2028 máme stále dost času.“
Samotný turnaj v New Yorku bude mít rychlý spád. Každý z pěti mezinárodních výběrů se bude skládat z devíti bruslařů a dvou brankářů. Fanoušci svými hlasy zvolí osm hráčů z třicetičlenného seznamu, který dodá liga, přičemž zbylou trojici tvořenou jedním útočníkem, obráncem a brankářem doplní přímo NHL a NHLPA.
Týmy se v základní skupině utkají systémem každý s každým v pětiminutových zápasech, které v případě remízy nebudou mít prodloužení ani nájezdy. Dva nejlepší celky následně postoupí do desetiminutového finále, jehož vítězný tým shrábne prémii ve výši dvou milionů dolarů. Víkend hvězd navíc doprovodí nová dovednostní soutěž určená výhradně pro deset talentů do pětadvaceti let, kteří budou v disciplínách jako nejrychlejší bruslař, nejtvrdší střela nebo přesnost střelby bojovat o bank v hodnotě jednoho milionu dolarů.