Alfredsson novým koučem Sens? Organizace prý o legendu nemá dál zájem

Už tři měsíce je 51letý Daniel Alfredsson, legenda Ottawy Senators, na lavičce jako asistent dočasného hlavního trenéra Jacquese Martina. Ten ale pokračovat dál nechce. Otevírá se tak okýnko pro někdejšího vynikajícího hráče?

"Abych byl upřímný, tak jsem o tom ani nepřemýšlel," uvedl ale Alfredsson. " Učím se každý den. Mám štěstí, že mám kolem sebe dva trenéry, kteří jsou hlavními kouči už dlouho."

Pak se ale přeci jen trochu víc přiznal. "Zaujalo mě to asi víc, než jsem si myslel," přiznal. "Ale zároveň nevím, kam se po sezoně vydám."

Logika by velela, že o pozici výš. Tedy na pozici hlavního kouče. Objevily se ale názory, jestli to má vůbec zapotřebí. Dokonalý obraz v očích fanoušků Sens by se mohl pošpinit, každý trenér je totiž jednou vyhozen.

Jeho postup organizací je však očividný. V uplynulém roce a půl se neformálně zapojil do trenérského štábu Senators tím, že vypomáhal na trénincích, a poté se ujal role za střídačkou.

Už teď však vedení Sens střádá plány. Martin po sezoně končí a do té další musí vést tým někdo, kdo dá tým konečně dohromady.

Generální manažer Steve Staios řekl, že vypracoval seznam kandidátů a bude ho aktualizovat, jakmile se po sezoně objeví další trenéři.

Jestli dostane šanci neozkoušený Alfredsson v situaci, kdy Senators už opravdu musí? Podle zámořských novinářů se to moc čekat nedá. Neznamená to, že by na něj v organizaci zanevřeli, nicméně dá se čekat, že Staios a spol. vsadí spíše na osvědčené jméno.

"Koučovat se dá různými způsoby," řekl Alfredsson. "Myslím, že nejdůležitější je celková struktura. Musíte být dobří v obraně. To dřív víceméně stačilo, ale dnes musíte být schopni také skórovat. Existují různé způsoby, jak toho dosáhnout, když se podíváte na různé špičkové týmy, nemyslím si, že existuje jen jeden způsob. Trenér navíc musí umět výborně komunikovat.“

Základy teorie Alfredsson tedy očividně má. Převede je do praxe?

