Alarm v Torontu. Hrozí ztráta Samsonova, Rus míří k arbitráži. Maple Leafs náhradu nemají

Brankařská situace v Torontu má od ideálu pořádně daleko. Matt Murray má chabé zdraví, Ilja Samsonov zase přemrštěné požadavky. Co to znamená? Že půjde k arbitráži. Toronto totiž o jeho novém platu nechce ani slyšet. A tak bude rozhodovat soudce.

Leafs měli až do začátku slyšení možnost se s ruským brankářem dohodnout na spolupráci, ale nyní, když už slyšení začalo, už to podle kolektivní smlouvy NHL není možné. A protože Samsonovovi zbývá jen jeden rok do statusu nechráněného volného hráče, může být doba platnosti jeho nové smlouvy maximálně jeden rok.

Samsonov ve své první sezoně v Torontu zažil oživení kariéry poté, co se mu Capitals rozhodli nenabídnout kvalifikační nabídku. Šestadvacetiletý gólman zaznamenal bilanci 27-10-5 s průměrem 2,33 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,9 %.

Takové výkony znamenají, že si Samsonov zaslouží zvýšení platu. Jedinou otázkou je, o kolik se mu zvýší plat oproti 1,8 milionu dolarů, které si vydělal v sezoně 2022/23. Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet ve středu informoval, že Leafs přišli s nabídkou 2,4 milionů dolarů, nicméně požadavky Rusa byly výrazně větší. Samsonov zažádal o 4,9 milionu dolarů.

Pokud neutrální arbitr rozhodne v Samsonovův prospěch (bylo by to nad 4,54 milionů dolarů), pak budou mít Leafs možnost odmítnout podepsat tuto smlouvu a on se stane volným hráčem.

Pro Toronto je to svízelná situace, protože v současné době je téměř 9 milionů dolarů nad platovým stropem.

A navíc skoro bez gólmana. Na soupisce je Matt Murray, na jehož tělesnou schránku se ale nedá spoléhat. Pak ještě Joseph Woll. A to je vlastně tak nějak vše. Mladíci z farmy jsou zatím bez zkušeností.

