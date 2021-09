Adam Růžička: Olympiáda a teď průlom do NHL?

Mezi slovenskými hokejovými fandy z toho musela být velká radost. Jejich národní mužstvo se v náročných podmínkách kvalifikovalo na příští zimní olympijské hry. K postupu pomohl i Adam Růžička, dvaadvacetiletý talent Calgary Flames.

„Co bych na to řekl? Dokázali jsme to. Je to ohromné. Pro každého sportovce světa je olympiáda tím nejvyšším stupněm, takže možnost tam startovat je splněný sen. Pevně jsem v to doufal, protože rád reprezentuji svou zemi,“ řekl bratislavský rodák.

Pocity byl o to silnější, že národní dres teprve poznává a po letech v zámoří se mínil ukázat. „Byl to v podstatě můj reprezentační debut, takže něco výjimečného. Zvlášť doma, kde se mohli lidé podívat, čeho jsme schopni, jaké pokroky jsem za moře udělal,“ dodal.

Kam s ním?

Růžička byl loni s 21 body (11+10) ve 28 zápasech lídrem produktivity Stockton Heat ve farmářské American Hockey League, za což se dočkal odměny v podobě premiéry v NHL. Za Calgary odehrál tři zápasy, zapsal jednu asistenci a dva plusové body, což v kontextu Plamenů není zrovna málo.

Každopádně, než pod pěti kruhy v Pekingu zkříží hole s Eliasem Lindholmem nebo Johnnym Gaudreauem, rád by se mezi nimi etabloval jako plnohodnotný spoluhráč v klubovém dresu. Až se rozjede tréninkový kemp, bude se slovenský útočník snažit prosadit coby čtvrtý centr Plamenů. Klub pravděpodobně bude na tuto pozici upřednostňovat někoho zkušenějšího, Růžička ale může případnými dobrými výkony rozhodování trenérů zkomplikovat.

„Nic se nemění, snad mi jen s každým rokem trochu roste sebevědomí,“ říká mladý Slovák, draftovaný ve čtvrtém kole 2017. „Pokaždé tam jdu s cílem udělat první tým a získat pozici. Takhle uvažuji i před tímto kempem. Budu plně soustředěn a budu doufat, že to dobře dopadne.“

Důležité je, že první krok do NHL už udělal. V calgarské šatně by se měl proto cítit jinak. „Nikdy se nemíním uspokojit, nicméně ty tři zápasy se mi docela povedly. Byl jsem rád i za posezónní rozhovory a veškerou zpětnou vazbu od trenérů a generálního manažera. Jsem rád, že se každým rokem zlepšuju. Myslím, že jsem připravený, snad to v kempu uvidí a dají mi šanci.“

