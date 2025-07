Adam Foote přebírá Canucks: Tým patří hráčům, ne mně

Adam Foote stojí poprvé v roli hlavního trenéra NHL a má k dispozici tým, který není třeba přestavět, ale pochopit. A i když oficiálně přebírá velení nad Vancouver Canucks, dává hned najevo, že jeho jméno nebude to nejdůležitější, co se bude kolem Canucks sledovat.

Foote převzal tým letos v květnu, kdy Rick Tocchet odešel po vypjaté sezoně. V klubu zůstaly jizvy z roztržky mezi Eliasem Petterssonem a J.T. Millerem, ten byl nakonec vytrejdován. Chemie v kabině nefungovala.

Právě tady chce Foote začít. Ne na tabuli s taktikou, ale v mezilidském prostoru. „Je to proces. Není to žádný kouzelný prach. Vedení musí vyrůst zevnitř týmu,“ vysvětluje. „Ti kluci se musí naučit držet při sobě, tlačit jeden druhého, nést odpovědnost. Joe Sakic byl nejtvrdší pracant, jakého jsem znal. Crosby taky. A když někdo uhne ze směru, tým ho musí srovnat. Ne já. Oni.“

Po svém jmenování se Foote okamžitě vydal za hráči. Do Detroitu přiletěli kapitán Quinn Hughes, brankář Thatcher Demko a i Pettersson, který kvůli tomu přerušil léto ve Švédsku. „Nepřemýšlel ani na vteřinu,“ říká Foote o Petterssonovi. „Zvedl telefon, sedl do letadla. To hodně vypovídá. Pro mě to znamenalo strašně moc.“

Setkali se, večeřeli, zahráli si golf. A nešlo o taktiku, ale o vztahy. Během léta plánuje další online sezení s širší skupinou lídrů v týmu. Ne proto, aby jim říkal, co dělat, ale aby se ujistil, že vědí, proč to dělat chtějí.

„Když se do kabiny povolá nováček, nesmí zůstat sám na hotelu. Když někdo vypustí trénink, ostatní ho musí vyhecovat. Když někoho něco bolí, má vědět, že v tom není sám. To je ten základ. A věřím, že tihle kluci to už chápou.“

Na hráče ale Foote nezapomíná ani jako stratég. O Brocka Boesera, nejlepším střelci týmu, mluví s respektem. „Nasázel 25 gólů a přitom nám chyběl Miller, Petey byl mimo, Hughes taky, přesilovka se rozpadla. A on stejně doručil. To není náhoda,“ říká. „Hrál jsem s borci, kteří dovedli zápas zlomit jednou ranou. Boes je jeden z nich.“

Vancouver mezitím stihl přivést Evandera Kanea, ztratit Piuse Sutera a podepsat Dereka Forborta. Ale jak Foote zdůrazňuje, změn už bylo dost během loňské sezony. „Devět nových jmen. A k tomu zranění, dva hlavní centři mimo, Demko odehrál co, 23 zápasů? Když je zdravý, je top 5 brankář ligy. Máme systém, máme hráče, máme na čem stavět.“

Letní plán je jasný — připravit se na kemp, sladit kabinu a nastavit kurz. Foote ví, že důvěra se nevyžaduje, ale získává. A že síla týmu se neměří jen na papíře. „Je to dobrá kabina. Záleží jim na sobě. A to je základ.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+