Achillova pata a dlouholetý trumf v jednom. Jaká disciplína je pro Ovečkina dvousečná?

Proti New Jersey se vyhoupli zpátky do čela NHL. Washingtonští Capitals jsou na první pohled dokonalou mašinou na góly a body. Jenže mají jednu slabinu, která už nejde přejít jen nevěřícím zakroucením hlavou. A jedním z viníků je čarostřelec Alex Ovečkin. Šampioni NHL z roku 2018 vlastní v prodloužení otřesnou bilanci 0:7. Jakmile nedospěl jejich zápas až do nájezdů, pokaždé padli. A pětkrát byl u inkasovaného gólu prošedivělý Rus s kapitánským céčkem.

Caps a "overtime"?

Na toto téma už kolují na sociálních sítích vtipy. Když v prosinci Ovečkin a spol. ve třech proti třem opět selhali, glosovala to jedna z fanynek fotkou plačícího koťátka a stručným popiskem "Washington v prodloužení."

Po čerstvé prohře s Devils se objevilo zase trefné přirovnání současného kádru k tomu z ročníku 1974/75. Nejtragičtějšímu v klubových dějinách, Právě na takový mód totiž prý Capitals při hře tři na tři přepnou.

Pocit z Ovečkinovy party během této disciplíny výstižně shrnuje i tento GIF s Dwightem Schrutem ze známého seriálu Kancl (The Office).

Legrace už bylo dost, je na čase serióznější nota. Proč se svěřencům Petera Lavioletta "overtime" nedaří? Odpověď se nabízí, hrají během něj profesorsky. Vyčkávají, necpou se do šancí. Jejich hokeji chybí dravost a tah na branku.

"V prodloužení Washington postrádá zabijácký instinkt," říká televizní analytik Alan May, který se zabývá právě Caps. Působí to jako prostá odpověď, leč někdy pravda může skutečně být takhle průzračná.

Když se podíváte na pár sekvencí ze hry tři na tři v podání Washingtonu, nejspíš budete s Mayem souhlasit. Kroužení s kotoučem, bez nápadu a jiskry. Pak ztráta a inkasovaná branka. Jako by osvědčené machry typu Ovečkina pravidelně přebíjel elán mladých pušek.

Jako naposledy, kdy lajnu krajanů (Ovečkin, Dmitrij Orlov a Jevgenij Kuzněcov) přechytračili Nico Hischier s Jackem Hughesem. "Nepouštějte "Ovci" během "overtime" na led, představuje hrozbu pro vlastní tým," napsal naštvaně jeden z fanoušků.

Něco na tom – především v této sezoně, kdy Capitals zažívají v prodloužení skutečnou mizérii – bude. Jenže na druhou stranu je i přes současné trápení Ovečkin ve třech proti třem historicky osmým nejúspěšnějším střelcem.

Od zavedení tohoto typu prodloužení v roce 2015 dal devět gólů. A ty mu pomohly k hodnotnému rekordu. Nikdo v dějinách NHL neukončil svým výstřelem tolik zápasů jako devítinásobný vítěz Richardovy trofeje.

Na kontě má 24 takových zásahů! Druhý je Jaromír Jágr s 19 trefami v prodloužení. Pro Ovečkina jsou i tyto zásahy podstatné v honbě za absolutním kanonýrským rekordem Waynea Gretzkyho. Laviolette tak dává washingtonskému lídrovi další a další šance.

Do jisté míry logicky, vždyť Ovečkinovi to historicky šlo jak ve hře tři na tři, tak při "overtime" obecně. A už jen kvůli pozici, jakou šestatřicetiletý veterán u Caps má, si Laviolette jednoduše nemůže dovolit hlavní hvězdu při této disciplíně nepouštět na led.

Výsledek je dvousečný. Ovečkin spoustu mačů rozhodne. Jen mnohdy v neprospěch svého mančaftu. Je dobře, když se mluví o jeho výjimečnosti, sledujeme v něm možná nejlepšího snajpra všech dob. Je ovšem fér upozornit i na slabé stránky hrající legendy.

Teď třeba Washington prohraná prodloužení netrápí, ale časy se mohou brzo změnit. I Caps čeká přestavba a s ní jsou spojené sezony, kdy se počítá každičký bod.

A Laviolette se dřív, nebo později, bude muset rozhodnout, zda nenazrál čas Ovečkina po 60. minutě nechat zaparkovaného na střídačce a držet se hesla „Mládí vpřed!“ Nebo snad postačí, když mu najde jiné parťáky než Orlova s Kuzněcovem?

