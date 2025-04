A že to trvalo! Skinner má po letech dřiny konečně šanci hrát o Stanley Cup

1 078 zápasů. Tak dlouho trvalo Jeffu Skinnerovi, než se poprvé podíval do play off. A že se načekal. Ve svých 32 letech má za sebou skvělou kariéru plnou gólů, dřiny a smůly – teď ale konečně zažije, co to znamená hrát o Stanley Cup.

Oilers přivítali jeho historický debut ve velkém stylu. Connor McDavid mu po zajištění postupu do vyřazovacích bojů osobně předal týmový šampionský pás pro hráče zápasu. „Máme tady velmi semknutou partu. Všichni věděli, co pro mě ten moment znamená,“ řekl Skinner. „Ale bylo to hlavně o týmu – Connor se vrátil po zranění, vyhráli jsme a já byl prostě šťastný, že jsem u toho.“

Skinner přišel do Edmontonu loni v létě jako volný hráč a podepsal roční smlouvu na 3 miliony dolarů, s jasným cílem: zažít konečně play off. Po osmi letech v Carolině a šesti v Buffalu se to nikdy nepodařilo. Přitom byl vždy produktivní a platný hráč – jen měl tu smůlu, že jeho týmy nešlapaly.

„Je to neuvěřitelné. Odehrát přes tisíc zápasů a nikdy neokusit play off… to se jen tak nevidí,“ komentoval to McDavid. „Je skvělé, že tu zkušenost konečně dostane. Je to nejlepší část sezony. Nejlepší hokej, nejlepší emoce.“

Když Oilers po výhře nad San Jose 11. dubna stvrdili účast ve vyřazovacích bojích, kabina si uvědomila, co to znamená právě pro Skinnera. Brett Kulak přiznal, že mu to otevřelo oči: „Někdy to berete jako samozřejmost. Ale pak vidíte chlapa, jako je Jeff, co na to čekal 14 let, a najednou si toho vážíte mnohem víc.“

Skinner si přitom zažil své. Carolina ho draftovala v roce 2010 jako sedmičku, ale mužstvo tehdy neprošlo devět sezon v řadě do play off. Buffalo? Tam se do vyřazovacích bojů nedostali od sezony 2010/11. V červnu 2024 ho Sabres vykoupili ze zbývajících tří let osmileté smlouvy na 72 milionů. Edmonton tak neváhal a přivedl si posilu s jasným cílem.

„Věděl jsem, že Oilers mají silný tým. Chtěl jsem být součástí něčeho, co má smysl,“ popsal Skinner svůj příchod. A že má Oilers co nabídnout, ukázali už loni – došli až do sedmého zápasu finále Stanley Cupu proti Floridě.

Play off je jiná liga – a veteráni jako Skinner to vnímají ještě silněji. Paul Maurice, kouč Panthers a Skinnerův bývalý trenér v Carolině, to shrnul výstižně: „V tomhle věku si muži začnou vážit play off jinak. Emoce je žene dál. A když na něco čekáte tak dlouho, vážíte si toho mnohem víc.“

