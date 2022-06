A zase on! Palát se hlasitě hlásí o Conn Smythe Trophy

V životě máte tři jistoty. Smrt, daně a Ondřeje Paláta ve správný čas na správném místě. Český útočník to v noci zase potvrdil, svým gólem rozhodl o tom, že se finálová série vrací do Tampy Bay.

Avalanche to přitom měli krásně nalajnované. Když Makar v třetím dějství srovnal, fanoušci by nejradši vytáhli Pohár, který už čekal v útrobách stadionu. Jenže…

Jenže šest minut před koncem Palát po hezké akci prostřelil Kuempera a v aréně nastalo hrobové ticho.

„Na lavičce jsme se cítili dobře. Pořád jsme si říkali, ať makáme dál a nevypouštíme to. Nakonec jsme měli super střídání a dali gól,“ popisoval utkání Palát. „Byla to pro mě jen lehké střela. Chtěl jsem to trefit z první a naštěstí to tam prošlo,“ dodal se skromností sobě vlastní.

Právě on je pro taková utkání jako stvořený. Byl to jeho dvanáctý vítězný gól v play off. Z aktivních hráčů má více jen Pavelski (14) a Malkin (13). Co se Čechů týče, historicky kraluje Jágr s šestnácti brankami.

„Je to opravdu pozoruhodné,“ dodal Steven Stamkos. „Vždycky si najde cestičku k tomu, aby tam nějaký gól šoupl,“ pokračoval ještě kapitán Blesků.

„Jo, vždycky to nějak dokáže,“ dodal i útočník Pat Maroon. „Ale je to proto, že hraje správně. Hraje tvrdě a chodí tam, kde to bolí, hraje celoplošný hokej. Zákonitě pak přijde odměna.“

Díky gólu už se Palát prodřel do elitní desítky bodování play off. Kupříkladu hvězdný MacKinnon má pouze o dva body víc. Jinými slovy, pokud by Tampa Bay dokázala celou sérii otočit a Palát by třeba vstřelil ještě jeden vítězný gól, byla by debata o kandidátovi na trofej pro nejužitečnějšího hráče play off velice zajímavá.

Není sporu o tom, že by si ji Palát zasloužil. Play off, to je jeho. Asi nikdo nevysvětlí, proč to tak je, ale na to se historie neptá. S vyřazovacími boji se z Paláta stává elitní hráč, bez kterého by Blesky jen těžko zažívaly poslední úspěchy.

„Hraje s nejlepšími hráči světa a vždycky je ten poslední, o kom veřejnost mluví. Ale když se na něco zeptáte jeho spoluhráčů z lajny, mluví v podstatě jenom o něm,“ dodal výstižně Jon Cooper, trenér Blesků.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+