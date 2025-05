A kde je MacKinnon? Hart Trophy neobhájí, byť byl v půlce dubna favorit číslo 1

Když 17. dubna ligový server NHL.com zveřejnil výsledky hlasování svých redaktorů o tom, kdo by měl získat Hartovu trofej, jasným vítězem byl právě on. Dravý a nadpozemsky talentovaný "Nate Dogg", tahoun coloradských Avs Nathan MacKinnon. Jenže pak se objevila minulý týden oficiální nominace a obhájce nejprestižnější z individuálních poct udělovaných za základní část tam chyběl. A nejen pod Skalistými horami se ptají, jak je to možné.

MacKinnon?

"Jeho kandidatura na další Hartku je silná, přesvědčivá," říkal před startem play-off coloradský kouč Jared Bednar.

Svému svěřenci trofej přál, byť dodával: "Stejně ze všeho nejvíc touží po Stanley Cupu." Jenže MacKinnon nezíská ani jedno, možná snad jedině cenu útěchy v podobě medaile z MS (Nové Skotsko na světovou scénu! Co vedlo Crosbyho k účasti na šampionátu? | NHL.CZ).

Z bojů o stříbrný pohár vypadli Avs po sedmizápasovém thrilleru s dallaskými Hvězdami, ač měli herně navrch a udávali tempo hry. Devětadvacetiletý rodák z Halifaxu prohrál i své čtvrté utkání číslo 7 v kariéře, byť dával gól na 2:0.

A ve zmíněné trojici finalistů na cenu určenou nejužitečnějšímu plejerovi NHL chybí. Přednost dostali Leon Draisaitl, Nikita Kučerov a Connor Hellebuyck.

Těžko kohokoliv z nich vyškrtnout, nicméně třeba ve zmíněném aprílovém hlasování na NHL.com zbyla brambora na Draisaitla. V mnoha očích to má letošní vítěz Richardovy trofeje pro krále kanonýrů ve stínu Connora McDavida zkrátka těžké...

Každopádně MacKinnonovo vynechání z TOP3 vyvolalo rozruch.

A nejen kvůli tomu, že na Ted Lindsay Award, de facto obdobu Hart Memorial Trophy, o jejímž držiteli ovšem nerozhodují novináři z PHWA, ale sami hokejisté NHL, "MacK" nominovaný je.

Stejně jako jeho spoluhráč Cale Makar a Kučerov.

Kritické hlasy se ozývají z mnoha stran, pochopitelně i z Colorada. Tamní list Denver Gazette napsal, že nominaci na Hartovu trofej si MacKinnon zcela jistě zasloužil, další lokální médium psalo o šoku.

A třeba uznávaný web The Hockey News uvádí: "Ano, je jasné že někdo musel být opomenut. Ale je překvapivé, že tím opomenutým je právě MacKinnon." Vždyť byl většinu sezony dominantním borcem, nejzářivější ozdobou ligy.

Že by to ale slavné devětadvacítce trhalo žíly?

"Na cenách pro jednotlivce mu nezáleží," míní Bednar o druhém nejproduktivnějším hráči základní části.

Samotná superstar to potvrzuje. Když byl MacKinnon dotázán na to, co říká, že figuruje mezi finalisty Ted Lindsay Award, prohodil. "Snad vyhraje Cale."

