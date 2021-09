A je to oficiální! Parise konečně stvrdil podpisem dlouho avizované angažmá v Islanders

Sedmatřicetiletý Zach Parise si v zámořské NHL vyzkouší své třetí působiště. V pátek se konečně dočkal podpisu smlouvy v New Yorku Islanders, což je tým s vysokými ambicemi. V posledních dvou sezonách se Ostrované dostali až do semifinále Stanley Cupu, příchod Pariseho pak má pomoci ještě více vyztužit ofenzivu tohoto jinak excelentně bránícího celku.

Parise se s Islanders dohodl na zatím blíže nespecifikované smlouvě. Očekává se, že kontrakt bude na jeden rok a platový strop příliš nezatíží. Parise byl totiž během offseason vykoupen ze smlouvy v Minnesotě (spolu s Ryanem Suterem) a v takových případech je angažování podobných hráčů poměrně levnou záležitostí.

O zájmu Islanders o jeho služby se hovořilo už v průběhu července a neoficiálně se k organizaci také v srpnu připojil. „Tento tým mám rád, je v něm spousta kluků z Minnesoty. Hodně jich znám a sledoval jsem je i v posledních letech během jejich působení v play-off. Baví mě způsob, jakým hrají,“ říkal tehdy rodák z Minneapolis.

Uběhl však dlouhý měsíc, než se definitivně doladily podmínky smlouvy, jejíž detaily ovšem prozatím nebyly zveřejněny. Od začátku září se však jednalo už jen o formalitu, jelikož tehdy definitivně potvrdil, že novou smlouvu podepíše jen a pouze právě s newyorským týmem.

Sedmnáctka draftu 2003 prozatím v NHL nastupovala v dresech New Jersey a Minnesoty. S Devils, s nimiž v roce 2012 slavil postup do finále Stanley Cupu, se právě po skončení sezony 2011/12 rozloučil a přestoupil do Wild, kde podepsal kontrakt na 13 let v hodnotě 98 milionů dolarů.

Výkonnost Pariseho, jenž má punc elitního střelce, kterému se povedlo hned šestkrát překonat hranici 30 branek a ještě v sezoně 2019/20 nasázet 25 gólů, však v uplynulém ročníku poklesla. Ve 45 utkáních zaznamenal jen 18 kanadských bodů (7+11) a i s ohledem na vysoký kontrakt se pro Minnesotu stal neperspektivním.

„Těším se na změnu a nový začátek,“ neskrýval radost z připojení k Islanders zkušený útočník, jenž v NHL zaznamenal v 1060 zápasech hned 810 bodů (393+417). „Momentálně mám skvěle nastavenou mysl. Tak vzrušený jsem před začátkem nové sezony už dlouho nebyl. Je to dobrý pocit. Byl jsem tam (v Minnesotě) poměrně dlouho a někdy je změna prostředí potřeba,“ dodal.

