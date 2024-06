A hurá pro miliony! Duclair se těší na další putování

Dva roky, tři týmy. Anthony Duclair je hokejový cestovatel v pravém slova smyslu, v NHL si zahrál už za osm týmů. A teď by mohl přibýt další, jelikož se z něj stává volný hráč a podepsat může kdekoliv. V rukách má karty k solidnímu kontraktu.

Duclair ukončil sezonu v Tampě Bay Lightning poté, co tam byl v březnu vyměněn ze San Jose.

"Těším se, bude to dobré. S tím, co jsem předvedl v této sezoně, si věřím," uvedl Duclair, který v uplynulé sezoně zaznamenal 42 bodů (24 gólů a 18 asistencí) v 73 zápasech, na konto trhu s volnými hráči.

"Ať už skončím kdekoli, myslím, že to pro mě bude další skvělá příležitost. Těším se na příští týden a na proces, který s tím souvisí. Může to být rychlý proces, může to být dlouhý proces. Nikdy nevíte,“ pokrčil rameny.

Když Duclair podepisoval své předchozí smlouvy s Panthers, zastupoval se sám a říkal, že chce týmy poznat osobně a ujistit se, že jim řekne svůj příběh. Tentokrát Duclaira zastupuje agent a očekává se, že se najde hned několik zájemců o jeho služby.

Za tři sezony v dresu Panthers nasbíral Duclair 99 bodů (43 gólů, 56 asistencí), z toho v ročníku 2021/22 zapsal 31 gólů.

"Myslím, že tentokrát to bude mnohem jiné," řekl Duclair o tom, že je volným hráčem. "Jsem teď starší, v nejlepších letech a připravený bojovat a plnit roli v top 6, ať už to bude kdekoli."

Zatímco dříve působil spíše v roli rebela a neřízené střely, v posledních letech vyrostl do spolehlivého hráče, který svou pozici zastane kdekoliv. Odehraje si své na křídle prvního i třetího útoku.

Závěr základní části v dresu Tampy mu vyšel náramně, v sedmnácti duelech nasbíral patnáct bodů. Má tedy nabito, týmy o jeho kvalitách ví a hráč, který dokáže stabilně bodovat, se vždycky cení.

Share on Google+