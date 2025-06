91 miliónů pro Marnera? Hvězda Toronta vyhlíží životní kontrakt

Zástupci Mitche Marnera věří, že jejich svěřenec může být jedním z nejlépe placených hráčů NHL. Všichni víme, kam to Marner s Torontem dotáhl. Nikam. Přesto existuje spousta důvodů, proč po osmadvacetiletém borci někdo skočí a nabídne mu balík.

Marnerovi je 28 let a je na vrcholu kariéry. Bude jednat o životním kontraktu. Má za sebou první stobodovou sezónu v kariéře (102). A špatný nebyl ani v play off, kde se v Torontu s 13 body (2+11) díval na záda jen Williamu Nylanderovi.

Příštího zájemce přijde tenhle chlap hodně draho.

Podle The Athletic by Marnerův roční příjem mohl dosáhnout 13 miliónů dolarů. Na sedm let by to hodilo 91 miliónů. Mikko Rantanen nedávno podepsal s Dallasem osmiletou smlouvu na 96 miliónů, tj. stropová zátěž 12 mil. ročně.

Pokud by chtěl Marner osmiletou smlouvu, musel by prodloužit s Maple Leafs. Tato varianta ale nevypadá pravděpodobně. O setrvání ve městě, o němž redakční kolega Tomáš Zatloukal prohlásil, že „by zdejší tlak mohl lisovat diamanty“, Marner už nejspíš nestojí.

Studená lokalita a vysoké daně mohou být další faktory, kvůli kterým se poohlédne jinde.

Rozdíl mezi Rantanenem a Marnerem je v tom, že Fin už vyhrál Stanley Cup a také letos v play off přesvědčil, že umí být rozdílovým borcem, když to tým nejvíc potřebuje. Marnerovo c.v. zatím vítězný řádek neobsahuje.

Přesto všechno bude Marnerova cena vysoká, nejspíš mezi 12-13 milióny ročně.

