800 kilometrů na stadion? Pro fandu Flyers žádný problém

Tomu se říká věrnost. Minulý víkend to bylo poprvé v letošní sezoně, kdy Philadelphia pustila do svého Wells Fargo Center alespoň několik fanoušků. Mezi ně se dostal i Justin Solorio. Na tom by nebylo nic divého. Tedy kromě faktu, že musel odřídit přes osm set kilometrů, aby se do Philadelphie vůbec dostal.

Justin Solorio je totiž seržantem u mariňáků a působí na základně, která se nachází v Severní Carolině.

„Když bylo oznámeno, že povolí fanoušky na tribunách, jednoduše jsem tam musel jet,“ vypráví pro oficiální web ligy. „Musel jsem kluky podpořit. Pro mě, jakožto fanouška Flyers, to byla povinnost.“

Jakmile se to organizace dozvěděla, ihned se rozhodla, že třiadvacetiletého mladíka za věrnost odmění.

Sean Couturier, jeden z předních útočníků Flyers, Justinovi věnoval dres s podpisem i vzkazem: „Moc děkujeme za tvoji službu, kterou Americe odvádíš, a za podporu našeho týmu.“

„S ničím takovým jsem nepočítal, je to neskutečné,“ hledal pak slova Solorio. „Nemůžu uvěřit tomu, že hráč, ke kterému roky vzhlížím a kterého roky obdivuji, mi posílá dres a říká o mně takové pěkné věci. Je to sen. Nikdy jsem ani nedoufal, že by se něco takového stalo. Těžko hledám slova.“

Solorio je fanouškem Flyers už od narození. Narodil se v městečku, které je skoro součástí Philadelphie. Jeho pokoj je samozřejmě plný dresů Flyers, stejně jako jeho místečko na základně, která se nachází u břehů Atlantiku.

A když zrovna není v Americe, Flyers si jednoduše vezme s sebou. „Pokaždé, co jsem někam převelen, s sebou beru vlajku a povlečení Flyers,“ pochlubil se a dodal, že jeho suvenýry už s ním byly například v Japonsku či na Filipínách.

Nicméně, doma je doma. Zvlášť když se autem dostane na stadion Flyers.

„Už jsem tak jel několikrát,“ vyprávěl ještě. „Když mám volný víkend, tak většinou přemýšlím, že tam zajedu a využiji volna k návštěvě zápasu. Jasně, taky rodiny, ale když už do Philadelphie jedu, jedu kvůli Flyers.“

