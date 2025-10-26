NHL.cz na Facebooku

NHL

8 triumfů, ďábelsky dobrý kontr Devils! A to se ještě hledá Palát

28. října 16:00

Tomáš Zatloukal

A nejlepší formu v celé NHL má... New Jersey! Kdo by byl řekl po úvodním mači sezony, v němž schytali Jak Hughes a spol. šestku od Hurikánů z Caroliny. Pak to ale přišlo, mančaft pod taktovkou Sheldona Keefeho začal mlet soupeře rychlým dynamickým nátlakovým hokejem. Pohání ho gejzír prvotřídních talentů. V čele s Jackem Hughesem.

Byl to právě on, jediný z amerického bratrského tria, co hraje v útoku, kdo zajistil pro Ďábly osmou výhru za sebou.

Nad těžkou váhou, Lavinami z Colorada, gólem ve druhé minutě prodloužení.

 Fanoušky v Prudential Center zalila erupce nadšení, popáté v sezoně. Doma parta kolem Nica Hischiera ještě nepadla!

A byť je švýcarský vliv silný, daří se jak Hischierovi, tak Timo Meierovi, ústřední postavou je osmigólový machr s osmašedesátkou na zádech, kterému sekunduje švédský šikula Jesper Bratt.

Naposledy jim dělal v první brázdě společnost Ondřej Palát, ale ani to nevedlo k probuzení českého mazáka. 9 zápasů, 1 bod...

Ne že by byl vyhlášený univerzál na ledě vyloženě kvůli produktivitě, ale je to neoddiskutovatelně skromný příspěvek a nepotěcha pro repre.

To Slováci se mohou veselit, vždyť Šimon Nemec po ošlehání farmou a dalším hokejovém a osobnostním růstu zraje ve špičkového ofenzivního beka.

Vždy hrál s pukem suverénně, počíná si ovšem lépe a lépe i bez něj a říká si o koučovu důvěru a prostor. Ani Luke Hughes nemá tolik bodů co on (7).

To Nemec připravil pro Hughese vítěznou ránu. „Byla to od něj skvělá akce. Dostal se zpátky k puku a našel mě. U mě to bylo jen o tom být v pravou chvíli na pravém místě.“

A tak Devils vyhráli poosmé za sebou. Vyrovnali tak rekordní odpověď na porážku v zahajovacím zápase ročníku 1982/1983 v podání New York Islanders.

Osm vítězství v řadě zapsali podesáté v klubových dějinách. A poprvé od listopadu 2022, kdy slavili hned třináctkrát!

Proč se jim daří? Perspektivní kádr dorůstá v nového hybatele ligovým děním. „,Mají spoustu dovedností, skvěle bruslí, umí směrem dopředu létat...,“ míní Brock Nelson z tábora poražených.

Pravda.

K tomu si připočtěte přetlak kvalitních beků, spolehlivé gólmany i Keefeho taktický um a vyrovnaný rekord divizních rivalů nezní jako nějaká náhoda.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nepříjemnost v ochozech. Fanoušek Pittsburghu je ve vážném stavu

28. října 14:22

Má instinkt jako Dacjuk, říkají o Demidovovi. V Montrealu už hraje hlavní roli

28. října 12:00

Nervy v Dallasu? Zatím prý ne, i když je hvězdná dvojice bez smluv

28. října 10:00

Domácí prostředí fungovalo! Penguins nasázeli šest gólů St. Louis, Ottawa si zastřílela proti Bruins

28. října 5:02

nhl.cz doporučuje

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

Život po životě. Nový Carter Hart podepsal smlouvu, míří na západ

17. října 19:21

Úděl Sisyfa. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.