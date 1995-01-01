75 milionů pro Bedarda? To je ještě levný, říká jeho agent

20. července 11:00David Zlomek
Connor Bedard mohl mít cokoliv. Během prvních tří let v NHL zastínil i Lea Carlssona, který od Philadelphie dostal astronomický offer sheet na 18 milionů dolarů ročně. Kdyby si Bedard řekl Chicagu o stejnou částku, dostal by ji. Podle jeho agenta Dona Meehana ale ukázal obrovskou loajalitu.
„Carlssonův kontrakt odráží dnešní trh, ale Connor byl naprosto spokojený s původní částkou, o které jsme jednali. Zjistil sice, jak se trh pohnul, ale bylo to čistě jeho rozhodnutí ten směr nenásledovat. Chtěl Chicagu nechat manévrovací prostor, aby Blackhawks mohli postavit co nejlepší tým,“ vysvětlil Meehan podpis pětileté smlouvy na 15 milionů ročně.
Skutečnou bitvou tak byla pouze délka kontraktu. Generální manažer Kyle Davidson chtěl Bedarda uvázat na osm let, Meehan naopak zvažoval krátkou překlenovací smlouvu (bridge deal).
„Kratší smlouva by dala Connorovi absolutní kontrolu, ale chápal, že Chicago potřebuje stabilitu. Pět let byl ideální kompromis,“ dodal agent. Bedardovi vyprší v pouhých 26 letech a jeho další kontrakt tak bude skutečně gigantický, pokud udrží nastavené tempo.
Do vyjednávání prý negativně nezasáhlo ani zranění ramene z letního tréninku. Bedard na radu lékařů nechtěl riskovat neúspěšnou rehabilitaci a šel rovnou pod kudlu, kvůli čemuž zmešká zhruba prvních šest týdnů sezony.
Meehan navíc smetl ze stolu jakékoliv spekulace, že by Bedard někdy uvažoval o podpisu s jiným klubem. „Je stoprocentně oddaný a dává jasně najevo, jak je v Chicagu šťastný. V tenhle tým absolutně věří a jakoukoliv kritiku spoluhráčů netoleruje,“ vysvětlil Meehan. „I před tou ságou s Carlssonem jasně řekl, že žádný offer sheet odjinud podepisovat nehodlá.“