700 asistencí pokořeno! MacKinnon teprve druhým hráčem v historii Avs s tímto milníkem

Proti Sharks se Nathan MacKinnon blýsknul dvěma asistencemi. Celkově pak šlo o jeho 700. a 701. asistenci. Na hranici sedmi set se dostal jako teprve druhý hráč v historii organizace, tudíž během působení Avalanche a Nordiques. Jediným, komu se to před ním povedlo, nemohl být nikdo jiný než Joe Sakic.
Colorado i nadále vede celou soutěž. Oproti svému nejbližšímu pronásledovateli z Minnesoty má také ještě 3 zápasy k dobru. Tým pod vedením Jareda Bednara má suverénně nejvíce výher, pouze 9 proher v základní části a neskutečný rozdíl ve skóre +74.
Proti Sharks vyrukoval tým stále bez Martina Nečase, to ale nemělo vliv na konečný výsledek. Tři asistence zaznamenal v utkání náhradník v první formaci Valerij Ničuškin, dvěma asistencemi se blýsknul také Nathan MacKinnon.
Pro kanadskou superhvězdu byla první nahrávka jubilejní sedmistou v NHL. Na tento milník se dostal jako druhý hráč v historii organizace, která před přesunem do Colorada působila v Quebecu. Na vedoucí pozici, kterou drží Joe Sakic mu ale stále chybí 315 nahrávek. Legendární Sakic jich posbíral 1016.
„O žádných milnících nepřemýšlím,“ prozradil po utkání MacKinnon. „Góly se teď získávají dost těžko. Tak to ale prostě je. Dneska jich pět nedáš. Možná dva. Jasně, samozřejmě chceš skórovat každý večer, ale je to těžké a je to náročná liga.“
Na číslo 700 se dostal jako 63. hráč historie NHL a zároveň prvním z draftového ročníku 2013. Mezi aktivními hráči drží třetí místo v rychlosti sbírání asistencí (925 utkání). Rychleji to zvládnuli Connor McDavid (699 utkání) a Sidney Crosby (856 utkání).
Dalším významným milníkem, kterého chce MacKinnon dosáhnout, je 500 gólů. V současné době má na svém kontě 407 branek, takže pokud si udrží svou současnou formu, měl by 500 gólů dosáhnout během několika sezón.
