7 milionů ročně pro noční můru Tučňáků. Granlund restartoval kariéru a kasíruje

Že vystřihne dvě šedesátibodové sezony za sebou? A v play-off se vytasí s hattrickem? To nejspíš od Mikaela Granlunda po jeho tápání v Pittsburghu, kde mu to vůbec nesedlo (tak, že fanoušky Sidneyho Crosbyho a spol. to dodnes v noci budí), čekal málokdo. Jenže stalo se, i díky změnám v přípravě a konečně doléčeným bolístkám. Na hráčském trhu navíc byla slabá konkurence, třiatřicetiletému Finovi se tak naskytla šance ulovit pořádný balík. Proměnil ji dokonale.

7 milionů dolarů?

Na tři roky?

To je pohádková smlouva pro dvojnásobného mistra světa. A také cesta anaheimských Kačerů, jak se přiblížit platové podlaze. GM Pat Verbeek mohl s klidným srdcem trumfnout své protějšky, jako třeba Douga Amrstronga ze St. Louis, a nabídnout Granlundovi královské podmínky.

Takové, které by mu před dvěma lety nevěštil ani jeho skalní příznivec v heroinovém rauši.

Jak bylo řečeno, Granludovi toho hrálo do karet spoustu. A navrch byl ochoten vyměnit ambice za výdělek, přece jen s Ducks to už jen do play-off bude mít dál než třeba s Bluesmany.

Anaheim chce jít nahoru, ale vidíte ho do pár mezi kandidáty na zisk Stanley Cupu? Verbeeka čeká ještě dost práce. Pro tuto chvíli chce demonstrovat návrat mezi konkurenceschopné mančafty a zájem o postup do vyřazovacích bojů.

Od Granlunda jistě čeká produktivitu, vůdčí kvality a výchovu talentů. V San Jose, kde se podílel na herním růstu Williama Eklunda či Macklina Celebriniho s Willem Smithem by poslední bod jistě podepsali.

A rodák z Espoo zase jde za velkým vytížením, bude hrát v první, druhé lajně, dirigovat přesilovky, ve kterých často vyniká jeho cit pro perfektně načasovanou a přesnou přihrávku. Vydává se také za teplem a sluncem, Kalifornii si už vyzkoušel u Žraloků a náramně mu vyhovovala.

Co podle analytiků nemůže nabídnout, je kvalitní defenzíva.

Není to tak, že by byl vyloženě lehkovážný, zpravidla se snaží rychle vrátit a zaujmout své místo v obranném postavení. Jenže pozičně to není úplně ono, s agilitou to platí dvojnásob, k tomu umí přijít o puk při snaze s ním něco vykouzlit. Při bránění ho zrazuje také slabší bruslení a méně síly, těm nejdynamičtějším soupeřům jednoduše nestačí.

Z tohoto úhlu pohledu je lehce úsměvné, že se Verbeek jednoho machra, který umí střílet lakrosové góly a neexceluje směrem dozadu (Trevor Zegras), zbavil. A jiného přivedl. Jen o generaci staršího. A dražšího.

Samozřejmě, jde o nadsázku.

Granlund ukázal i v nedávno skončených vyřazovacích bojích, že má co nabídnout. Pětkrát skóroval, jen krajané Roope Hintz s Mikko Rantanenem na tom byli v Dallasu lépe. On, rozený nahravač… Navíc po březnovém trejdu zakončil základní část 31 zápasy za Stars s osmi kladnými body ve statistice plus/minus.

Předvedl se také při 4 Nations Face-off, Suomi chtěl spasit dalším heroickým vystoupením. Ale ani jeho tři góly a asistence na postup nestačily.

V repre jistě neřekl poslední slovo, figuruje v šestici vyvolených pro olympijské hry. A v NHL také ještě ne, naopak, není to tak dlouho, co prohlásil, že se cítí nejlépe v kariéře. Důvodů k spokojenosti má vícero také teď – podepsal na dlouho, v atraktivní destinaci a za velké peníze.

