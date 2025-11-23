NHL.cz na Facebooku

NHL

500 zápasů s vícero body? Crosby dobyl metu jako šestý, rychlejší byli jen Dionne a Gretzky

24. listopadu 16:00

Tomáš Zatloukal

Další den, další historický zápis v podání Sidney Crosbyho (odpusťte lehkou nadsázku od člověka, co léta stranil spíše druhému z aktérů hokejové obdoby Hvězdných válek). Tentokrát žel pro kapitána pittsburských Tučňáků je to milník s hořkým pocitem v ústech. Ani jeho dva body nestačily k vítězství nad Krakeny ze Seattlu, a tak skvadra kolem slavné sedmaosmdesátky padla popáté z posledních šesti zápasů. Navzdory Crosbyho virtuozitě... S vícero body odjížděl z ledové plochy už popětisté v kariéře,

Tu pětku Crosbyho předchůdců nejspíše poskládáte.

Wayne Gretzky (824 vícebodových představení), to je samozřejmě lídr.

A dál? Jaromír Jágr, stále aktivní český fenomén zažil 540 takových mačů. Následují Marcel Dionne s Markem Messierem (shodně 513). A Gordie Howe zakončil svou pestrou a mimořádně dlouhou pouť NHL s 511 "multipoint games" na kontě.

Teď se kvintet rozšiřuje v sextet. Přidává se další velikán. Crosby, který dříve v této sezoně překonal svého učitele a dlouhé roky také šéfa - Maria Lemieuxe (497).

Pětistovky docílil, když nejprve v pokleku na jednom koleni z voleje propálil chybujícího gólmana Philippa Grubauera (zkušený Němec neodhadl rozehrávku a namazal Connoru Dewarovi, který "Sida" pohotově našel), načež bral asistenci u vydřeného gólu Jevgenije Malkina.

Oba, číslo 87 i numero 71, zůstávají i dávno po třicátých narozeninách (Kanaďanovi je osmatřicet, Rus je o rok starší) postrachem soupeřů.

"Jsou to jedni z nejlepších, ne-li ti vůbec nejlepší hráči, co kdy hráli. Pokaždé, když jste s nimi na ledě, musíte si na ně dát pozor. Pokaždé je ale skvělé si proti nim zahrát, protože hraje s o to větším nasazením," povídal Brandon Montour, elitní bek Krakenů, o Crosbym s Malkinem.

Mimochodem, pokud Crosby a Malkin ve stejném zápase skórují, Pittsburgh v drtivé většině případů zvítězí. Se 133 takových partií skončilo 116 jejich radostí. "To je bláznivá statistika. Naštěstí jsme se stali výjimkou," glosoval to Montour.

Seattle si odvezl s PPG Paints Areny dva body a Crosby byl z konečného výsledku evidentně skleslý. Přitom má nač být hrdý, vždyť pětistovku vícebodových startů zkompletoval jako třetí nejrychlejší plejer v dějinách, za 1373 zápasů.

Svižnější byli jen Dione (1262) a zajisté, Gretzky (738).

Statistici vyzdvihli ještě jednu informaci, která podtrhuje Crosbyho mistrovství a dlouhodobou vyrovnanost výkonů. Má více "multipoint games", čerstvě pět set, než utkání, ve kterých vyšel naprázdno (402).

Stačí už jen kupeckými počty dopočítat, že se zaskvěl minimálně bodem v téměř 71 procentech duelů, do kterých v NHL zasáhl. Je tedy prakticky zárukou skvělé podívané.

V aktuálním ročníku to platí tuplovaně, za překvapivě dobrým rozjezdem Pens stojí hlavně on, když je nejlepším týmovým střelcem s 13 trefami. Renesanci své kariéry pak zažívá pod novým koučem Danem Musem Malkin, s 24 body je z odepisovaného kádru nejproduktivnější.

