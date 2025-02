5 českých beků, kterým v NHL nebylo přáno: Galvas, Zbořil i Hájek

Česko mělo v zámoří hned několik nadějných obránců. Narodili se v období okolo Nagana, na draft šli v rozmezí pěti let. V NHL se ale na rozdíl od Filipa Hronka nebo Davida Jiříčka naplno neprosadili.

Dominik Mašín (*1996)

Nejstarší z řady nadějných beků a kapitán stříbrné osmnáctky 2014, ze které vzešlo několik reprezentantů. Po turnaji byl draftován Tampou, čtyři roky hrál na její farmě v Syracuse. Přes Chabarovsk a Ilves se nakonec v září vrátil do Prahy, odchovanec Kolína a Slavie zamířil do Sparty. Do této sezony stihl 25 startů za národní tým, letos přidal další na Karjala Cupu, po kterém využil klauzule ve smlouvě a sezonu dohrává ve finském Oulu.

Jakub Zbořil (*1997)

Odchovanec Komety odešel do zámoří už v sedmnácti (taky po stříbrném MS U18) a po čtyřech sezonách dostal i šanci v prvním týmu Bruins. Třináctka draftu z roku 2015 ale nezískala potřebný prostor: za Boston nakonec Zbořil naskočil do 76 utkání (1+15), jinak působil zejména na farmě v Providence. Zahrál si taky na MS 2023, po neúspěšné zkoušce v New Jersey se vrátil do Evropy. Jak bude Zbořilova kariéra pokračovat poté, co si vybral Pardubice?

Libor Hájek (*1998)

Na 37. pozici jej taky draftovala Tampa, práva na odchovance brněnského hokeje ale vyměnila do Rangers. Libor Hájek v dresu New Yorku naskočil do NHL vždy na část sezony v průběhu pěti let (celkem 110 startů), později neuspěl na zkoušce v Pittsburghu. V prosinci 2023 se tak rozhodl pro návrat do extraligy, s Dynamem si zahrál finále extraligy i Spengler Cupu. Zlato ale slavil až na domácím mistrovství světa. S kamarádem Zbořilem se teď setkal v reprezentaci.

Filip Král (*1999)

Další bývalý talent Komety Brno. V extralize vynikal v sezoně 2020/21, předloni si zahrál dva zápasy za Toronto. V Lahti loni udělal 45 bodů, přesto má v dospělé reprezentaci tento ofenzivní bek zatím jen osm startů. Letos podepsal roční smlouvu s Pittsburghem. Prosadí se ještě letos nahoru z farmy ve Wilkes-Barre? Anebo přes léto podepíše někde v Evropě?

Jakub Galvas (*1999)

Člen známé hokejové rodiny pochází z Olomouce, kde naskočil do extraligy po boku svého táty už v šestnácti letech. S nadějným ročníkem 1999 vyhrál Hlinka Gretzky Cup, po dvou letech v Jukuritu nakoukl do šesti utkání za Chicago. Další rok pak trávil na farmě, a tak se rozhodl pro přesun do švédského Malmö, kde pokračuje ve svém standardu: pravidelně boduje díky dobrému pohybu a přesným asistencím. V reprezentaci o víkendu zaokrouhlí třicítku startů.

