400! Pastrňák pokořil střelecký milník

David Pastrňák na svůj 400. gól v nejlepší hokejové lize světa dlouho nečekal a vstřelil ho proti svému oblíbenému soupeři.
Po minulém utkání se střelecký účet Davida Pastrňáka zastavil na čísle 399 a bylo jen otázkou času, kdy dosáhne na svoji 400. branku v NHL.
Český útočník se dočkal hned v nadcházejícím zápase, kdy se opět trefil do sítě Maple Leafs.
Dostat se na metu 400 vstřelených gólů trvalo Pastrňákovi 774 zápasů. Stal se třetím českým hokejistou v historii, který tento milník pokořil.
400. gól pro Davida Pastrňáka! ????????
Boston zatím Toronto pěkně ničí.pic.twitter.com/AUxMf5uYPD
Ve zbylém průběhu utkání se Pastrňák prosadil ještě jednou a výrazně pomohl Bruins k sedmé výhře v řadě. Boston porazil Toronto na svém ledě 5:3.
David Pastrnak nets No. 401 and the Bruins go back up by two ???? pic.twitter.com/f7bOJ2Kq1T
