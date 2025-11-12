400 gólů pro Pastu! Tolik jsme jich nedali my dva dohromady, culil se Sturm na asistenta

12. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Jako třetí český hokejista nasázel v NHL 400 gólů! Navázal na Jaromíra Jágra (766) a Patrika Eliáše (408). A udělal to s lehkostí sobě vlastní. Náramným blafákem vyzrál v bitvě klasických rivalů mezi Torontem a Bostonem, na Dennise Hildebyho. Po naznačení zasunul puk podél betonu náhradního gólmana Maple Leafs a strhl lavinu Medvědů. Vydali se za ním všichni spoluhráči, včetně těch ze střídačky. „To mě fakt dostalo,“ povídal „Pasta“ před kamerami v kabině.
Kulisy pro 400. gól v NHL?
Báječné... Boston hrál doma, v ochozech TD Garden byla i Pastrňákova švédská choť Rebecca, navíc proti tradičnímu soupeři, za kterého nastupuje i velký kamarád havířovského kejklíře William Nylander. Další superhvězda s číslem 88.
Scéna byla pro Pastrňáka nachystána a on se hlavní role suverénně ujal.
DAVID PASTRNAK CAREER GOAL NO. 400 ???????????? pic.twitter.com/CAAoFxzzEQ
— TSN (@TSN_Sports) November 12, 2025
Nejprve vybídl prudkou přihrávkou ke skórování Pavla Zachu, pak vymíchal Hildebyho a nakonec přidal i přesilovkovou trefu, svou 401. v NHL. Eliáš na druhém místě mezi tuzemskými kanonýry nejspíš dlouho nevydrží...
Čtyřstovku překonal jako šestý hráč Bruins, zařadil se po bok Johnnyho Bucyka, Phila Esposita, Patrice Bergerona, Brada Marchanda a Ricka Middletona.
“Legendy, velká jména, skvělí střelci, hráči i lidé, kteří pro Boston hodně znamenají. Tohle mi úplně dojde asi až časem, možná až po konci kariéry,“ cituje Pastrňáka NHL.com.
Co znamená v NHL nastřílet 400 branek, nejlíp dokresluje glosa kouče Medvědů Marca Sturma. Ten se otočil na svého asistenta Chrise Kellyho a prohodil: „Tolik gólů jsme nedali my dva dohromady. A to počítám i tréninky.“
Nadsázka?
Samozřejmě. Jistě, byť když se podíváte do statistik, tak zjistíte, že Kelly se Sturmem, oba respektovaní borci s osmi, respektive devíti stovkami startů v NHL, skončili na součtu 365 tref.
Vážněji už Sturm prohodil před zámořskými novináři: „Pasta je mimořádný hokejista. Dát v téhle lize 400 branek je úžasný počin, všichni jsme rádi, že na tenhle milník dosáhl. A navíc doma. Pro náš kádr, celý klub i fanoušky je ohromně důležitý.“
Mluvil i o Pastrňákových vůdčích kvalitách, když ho přirovnal k Alexi Ovečkinovi.
„Tým strhává spíš jako on, než že by připomínal Bergerona nebo Zdena Cháru. Dělá to po svém, je s ním zábava, zůstává dobře naladěný, pozitivní. K tomu si připočtěte, co umí na ledě.“
David Pastrňák (774 matchs joués) est devenu le septième joueur né hors d'Amérique du Nord à atteindre les 400 buts en carrière. #NHLBruins pic.twitter.com/vx5M0t3YHW
— Bruintherhood ™️ (@Bruintherhood) November 12, 2025
Sturm dodal, že si Pastrňák svým přístupem ostatní získal. Jdou za ním, přejí mu. A ukázali to také po jubilejním zásahu mistra světa z roku 2024.
Nahrnuli se na něj, což „Pasta“ vůbec nečekal. Šlo o plán, překvapení.
A nečekané jsou i týmové výsledky. Vždyť Bruins vyhráli už posedmé za sebou! I díky 22 bodům nejproduktivnějšího bostonského plejera. Ano, pochopitelně, Pastrňáka. O to sladší ta čtyřstovka pro něj je.
