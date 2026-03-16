40 milionů a klíčoví lídři bez smluv. Columbus stojí na osudové křižovatce

5. května 12:30David Zlomek
Don Waddell, generální manažer Columbus Blue Jackets, seděl minulý týden před novináři s velmi smíšenými pocity. Na jednu stranu jeho tým už tři roky v řadě bodově roste, na stranu druhou to ani letos nestačilo na víc než na brzký konec. Blue Jackets byli z bojů o play-off vyřazeni den před koncem základní části, čímž se jejich černá série bez účasti ve vyřazovacích bojích protáhla na šest let. „Jsme frustrovaní a zklamaní. Ale naším cílem není jen postoupit, chceme vyhrát Stanley Cup. Proto je tu i trenér Rick Bowness,“ prohlásil Waddell odhodlaně.
Prvním a zásadním krokem do nové éry bylo právě potvrzení Ricka Bownesse ve funkci. Zkušený stratég podepsal novou smlouvu, která mu dává mandát vést tým i v sezoně 2026/27. Tím však klidné období pro vedení končí. Waddella totiž čeká léto, jaké ve své dlouhé kariéře nepamatuje. Na seznamu hráčů, kterým končí smlouva, je hned dvanáct jmen.
Jako nechránění volní hráči mohou odejít klíčoví lídři jako kapitán Boone Jenner, Erik Gudbranson, Charlie Coyle či Mason Marchment. K tomu je třeba připočíst elitní mladíky v čele s Adamem Fantillim a Colem Sillingerem, kteří čekají na nové kontrakty.
Finanční situace Columbusu vypadá na první pohled luxusně, pod platovým stropem má přes 40 milionů dolarů. Waddell však varuje před bezhlavým utrácením. „Máme čas udělat správná rozhodnutí, ale musíme se dívat pět let dopředu. Smlouvy nepodepisujeme na rok, ale na šest nebo osm let. A musíme myslet na to, že za rok budou chtít nové kontrakty Marčenko, Johnson nebo Matejčuk,“ vysvětlil manažer strategii klubu. Přestože všichni volní hráči vyjádřili touhu v Ohiu zůstat, Waddell připouští, že se soupiska pro zářijový kemp může od té současné výrazně lišit.
Velká pozornost se bude soustředit na rozvoj mladého jádra, kterému má Bownessova přísná, ale férová škola pomoci k dospělosti. To se týká i Kenta Johnsona, který po loňské snové sezoně letos prožil strmý pád a podle trenéra končil ročník téměř se slzami v očích. „Kent je pravděpodobně nejšikovnější hráč v našem týmu. Musí přes léto přibrat pět šest kilo, aby ten talent prodal, ale rozhodně se ho nehodláme vzdávat,“ zdůraznil Waddell.
Zajímavá situace panuje i v brankovišti, kde se o post jedničky přihlásil Jet Greaves, což odsunulo veterána Elvise Merzlikinse na vedlejší kolej. „Elvis mi řekl, že se cítí jako jednička. Moje odpověď byla: Skvělé, přijď do kempu v nejlepší formě a dokáž mi to. Bojuj o to místo,“ vzkázal gólmanovi Bowness.