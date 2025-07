32,1 milionů pro kanadského obra. Calgary investovalo, Bahla si zavazuje na šest let

Jen MacKenzie Weegar s Rasmusem Anderssonem byli vytěžovanější než on. Kdo? Kevin Bahl, pětadvacetiletý rodák z New Westminsteru, téměř dvoumetrový a přes metrák vážící pořízek. Po loňském příchodu od Ďáblů z New Jersey se zařadil k pilířům defenzívy Flames. Hrával přes 21 minut za zápas a v Albertě s ním mají velké plány i do budoucna. Čerstvě s ním podepsali šestiletý pakt se stropovou zátěží 5,35 milionu dolarů.

Bahl? Vybavíte si jeho jméno?

Už dvakrát figuroval ve své kariéře při trejdech velkých jmen. Kdysi ho Ďáblové získali v rámci odstupného za tou dobou hvězdného fovarda Taylora Halla.

A loni New Jersey opustil, spolu s prvním výběrem v právě skončeném draftu (Plameny v pátek ukázaly na Colea Reshnyho) se stěhoval za švédského gólmana Jacoba Märkströma.

A ihned se stal jednou z klíčových postav obranného valu. Vpravdě nepřehlédnutelnou, 197 centimetrů z něj dělá pro soupeře těžko překonatelnou překážku. Bahl, juniorský mistr světa i šampion z Hlinka Gretzky Cupu, každopádně nabízí víc než jen bránění.

Především solidní rozehrávku. Ve své premiérové sezoně u Flames si hned vytvořil bodové maximum, díky třem gólům a 17 asistencím.

Pro Calgary bylo zásadní ho podepsat před otevřením hráčského trhu a tedy momentem, kdy se mohl Bahl stát omezeně volným hráčem (RFA). Pro konkurenci by byl lákadlem...

K tomu, aby ale musel GM Craig Conroy řešit nabídkové listiny od "pytláků", ale nedojde. S borcem, kterého v roce 2018 draftovali arizonští Coyotes ve druhé rundě, si Conroy plácl na dalších šest let. Už květnu si ještě na o rok déle zajistil služby dalšího potenciálního RFA Matta Coronata.

Plameny nenápadně povstávají z popela, v uplynulém ročníku málem pronikly do play-off, smutek v Calgary zavládl při bodové shodě se St. Louis Blues až vinou dodatečných kritérií.

Status RFA mohou 1. července získat Connor Zary s Morganem Frostem, nicméně Conroye musí více trápit situace kolem Anderssona, kterému se rozeběhne poslední sezona kontraktu a nový se nedaří domluvit (Andersson a Flames? Zatím žádný posun. V Calgary začínají naslouchat nabídkám | NHL.CZ).

