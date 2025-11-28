30 sekund odplaty za chvíli, co zostudila Šavle. Thompson si vyřídil účty s Ďáblem

29. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
2. února 2025. Tage Thompson padá otřesený na led, poté co ho trefuje Stefan Noesen ramenem, možná lehce i loktem do hlavy. Pecka to je taková, že americkému šutérovi odlétá přilba. Ostatní hráči Buffala nejsou schopni jakékoliv reakce, nikdo se za napadenou hvězdu nepostaví. Domácí fanoušci jsou jako opaření, vadí jim Noesenův hit, důrazný forvard New Jersey je za něj vyloučen do konce zápasu, i nulový kontr... Výsledkem je mítink Sabres za zavřenými dveřmi. Příběh má pokračování...
Když se tento týden po devíti měsících konečně Buffalo a New Jersey znovu střetávají, Thompson bere vše do svých rukou.
Ze zápasu uběhnou dvě minuty a rukavice jsou dole, čahoun s dvaasedmdesátkou se pouští do Noesena. Pěsti létají, bitka je to solidní. Tribuny bouří, když Thompson nakonec svého soka sráží na ledovou plochu.
Pro kouče Lindyho Ruffa jde o vyřízenou věc: "Tohle téma je pro mě uzavřeno. V minulé sezoně jsme se mu věnovali dost..."
A nemyslí tím jen samotnou záležitost mezi Thompson vs. Noesen.
Ale také fakt, že hráči Sabres uspořádali po Thompsonově zranění (vynechal jeden mač) onen mítink za zavřenými dveřmi, na kterém si ledacos vyříkali.
Shodli se, že v takových případech musí přijít adekvátní reakce. Že se musí vždy najít někdo, kdo se zastane trefeného parťáka.
"Myslím si, že to pro mančaft byla tvrdá lekce a od té doby jsme si vždy počínali v každé podobné situaci správně," míní Ruff.
Pro Thompsona to byla nakonec hořká vendeta. Sice uspěl s pěstmi, ale výhru 5:0 slavili Devils.
Navzdory velké aktivitě domácích, Jakea Allena zasypali 42 střelami.
“Je to k vzteku, že jsme sice měli spoustu šancí, ale neproměnili jsme je. Přitom jsme podle mě, byť to skóre nenaznačuje, hráli první dvě třetiny dobře,” mrzelo Thompsona.
