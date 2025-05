30:0, ohromující bilance Panterů! Pod Mauricem jsou obhájci Stanley Cupu k nezastavení

Jediné vítězství dělí Floridu od třetí účasti ve finále NHL za sebou! I díky vizitce, která působí snad až neuvěřitelně. Pod Paulem Mauricem, vysoce respektovaným koučem se svérázným smyslem pro humor, vyhráli Saša Barkov a spol. v play-off už 30krát za sebou, když vedli po první či druhé dvacetiminutovce. Skóre se proti nim zkrátka otáčí ohromně složitě, nechat jít Cats do kabiny s vedením v kapse se rovná zlomenému vazu.

Dotahovat do vítězného konce dobře rozehrané mače.

Florida tuhle schopnost svědomitě piluje pod Mauricem roky v základní části. I tam má báječnou bilanci. Jakmile má Barkovova parta náskok, mají protivníci tuze těžký život.

Úkol vymazat vedení a poté strhnout zápas na svou stranu? To zní jako běžné, rutinní zadání pro hokejový mančaft. Jenže když jsou na druhém konci kluziště Panthers, jde o zcela jinou misi.

Kvůli mentalitě, jakou jim Maurice vštěpil. Kvůli propracovanému bránění středního pásma. Kvůli forčekinku, pod kterým se boří akce už v samotném zárodku.

Kvůli preciznímu přechodu do bleskového protiútoku na jednu, dvě přihrávky, který je ve spojení v vysokou kvalitou hráčů v zakončení mnohdy smrtelně nebezpečnou zbraní.

A také kvůli typologii plejerů - silným, fortelným a solidně bruslících borců, co neuhnou před žádnou střelou a svou dotěrností a důrazem dělají protivníkům pobyt na ledě značně nepříjemným.

Maurice má na soupisce dva finalisty na zisk Selkeho trofeje. A spoustu vnímavých tovaryšů podobného ražení, co se od mistrů Barkova a Sama Reinharta rádi učí.

K tomu si připočítejte Sergeje Bobrovského, který umí vytáhnout v pravý čas velkolepý zákrok (Logan Stankoven právě zaškytal). Navrch mančaft čerpá ze zkušeností, i těch hořce nabytých z finále 2023.

Obrat Mauricovy chlapce byť jen o jednogólový polštář a poté zasadit další ránu? To je téměř "mission impossible".

Když pak nadejde klíčová část sezony, v popisovaném kumštu Cats naprosto excelují a berou díky němu jeden triumf za druhým. Florida už 30krát ovládla ve vyřazovacích bojích zápas, ve kterém vedla po úvodní třetině, případně po dvou periodách.

Díky principům, které do hokejistů vtlouká rok co rok Maurice od přípravného kempu (a nepochybně je v nich upevňuje o přestávkách, kdy coby výtečný rétor vlévá borcům do žil kuráž a odhodlání).

Ty principy: Jde o dodržování přímočarého herního stylu, o soustředění se na jednoduché, bazální činnosti na ledě, o apelu na obětavost a osobní zodpovědnost. Návyky mezi mantinely jsou pak automatismy.

"Když se držíme jednoduchosti a základů, máme pak naději vyhrát," řekl Maurice po sedmém duelu proti Torontu.

Kabina zůstává pokorná a soustředěná. Bez ohledu na jasný průběh série s Hurikány.

"Jsme připraveni opět jít až do sedmého mače," říká Brad Marchand, který svým naturelem a hokejem dokonale zapadl do týmu, ze kterého Maurice a také GM Bill Zito společnými silami stvořili monstrum.

Carolinu by za stavu 0:2 na zápasy (z pohledu Brind'Amourovců) kdekdo podcenil, úřadující šampioni se ale snaží zůstat maximálně koncentrovaní. Už přidali po drtivé čtyřminutovce třetí výhru.

Polevit znamená dát sokům zbytečnou příležitost vrátit se do série. A šestý duel s Maple Leafs je dostatečným mementem. Bylo to ojedinělé zakolísání kolosu se Sunrise.

Panterů, jejichž zmiňované skóre 30:0 není náhodou, ale výslednicí všech uvedených faktorů.

