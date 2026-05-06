23. květen, Ehlersův den! Trumfové eso Hurikánů na výročí opět rozseklo prodloužení

24. května 19:00Tomáš Zatloukal
O Carolině se rádo říká, že nemá rozdílové hráče. Kouč Canes Rod Brind'Amour by se nad takovým názorem nejspíš lehce pousmál. Možná nedisponuje vyloženou superstar typu Nathana MacKinnona, nicméně má k ruce zástup zručných kejlířů, včetně jiného vítěze Hartovy trofeje - Taylora Halla. Tuhle partu navíc ještě po Hallovi vyztužili už sedmigólový Logan Stankoven a Nikolaj Ehlers. "Umí pro vás vyhrát zápas," řekl "Rod the Bod" o Ehlersovi, když to dánský rychlík ukázal v dosud nejtěžší chvíli sezony.
Padnout i ve druhém mači proti montrealských Canadiens?
Zo už by bylo pro Carolinu kritické. Ve finále Východní konferenci čelí soupeři povzbuzenému hned dvěma triumfy v sedmých duelech, hraje také proti neúprosné statistice, která praví, že Hurikánům nejspíš ublíží dlouhatánská pauza po hladkých postupech, a ještě k tomu se přidávají vlastní démoni.
Vždyť Brind'Amour dokázal až loni poprvé vyhrát alespoň jeden mač v této fázi sezony.
V minulosti mu jistě chyběla ofenzivní síla, nicméně značná část kádru si kruté výprasky pamatuje. Stav 0:2 na zápasy? Z toho by možná byla podlomená kolena a blesková cesta na dovolenou.
Takový fofr to nebude! Rozhodl o tom Ehlers, který podepisoval s Hurricanes s vidinou, že v klubu z Raleigh vyhraje Stanley Cupu. A GM Eric Tulsky ho zase bral s tím, že k dobytí hokejového grálu nyní již třicátník výrazně přispěje.
V zásadní partii číslo 2 ukázal, proč o něj Tulsky i Brind'Amour stáli. Dvakrát skóroval, podruhé v kariéře pak uťal v play-off prodloužení. Na den přesně pět let poté, co stejným způsobem rozjásal fanoušky winnipežských Jets.
23. květen, tohle datum si musí v kalendáři zakroužkovat... právě tehdy se naplno probouzí jeho herní, útočná magie. "Myslím si, že Nikolaj je hráč, který prakticky sám o sobě dokáže utkání rozhodnout, a to je to důležitý faktor," smeká před ním spokojený trenér.
Brind'Amourovi se moc a moc zamlouvá, co přináší Ehlers na stůl, byť to třeba ve vyřazovacích bojích nebylo zase až tolik vidět v produktivitě (před 2. finále Východní konference byl na sedmi punktech). A také to, jak pasuje do herního systému.
"Jsme díky němu explosivnější, výbušnější, přitom se nemuselo nic nikomu podřizovat," pochvaluje si náramně nadaného pracanta bez hvězdných manýrů. Nadšeně mluví i Ehlers, který už povedený zápas po individuální stránce potřeboval. Pomůže psychice dánského vousáče, trochu z něj sejme tlak. On totiž chce být tahounem, podílet se lví měrou na triumfech.
I když ale zrovna chybí v zápise o autorech branek a asistentech, vždy platí, že si odbruslí a odbojuje své. Díky vynikajícímu pohybu o něj Canes stáli a jeho krajan a kamarád Frederik Andersen si byl jistý, že také právě zásluhou svižného bruslení bude skvělou posilou.
Carolina těží i z další přednosti, kterou "Freddie" u Ehlerse vypichuje. Skvělého čtení hry. Umí vytvořit šance pro ostatní, případně si vyhlédnout dokonalý moment pro smrtící brejk. Tak jako ve svůj osudový den.