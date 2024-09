21 milionů dolarů pro Larssona. Kraken vypálil soupeřům rybník, řízného Švéda si nechá

Spekulovalo se, že právě Adam Larsson bude jedním z nejlepších dostupných beků při příští přestupové uzávěrce. A že by se urostlý chlap, co obětavě padá do střel a rád hraje do těla, mohl leckomu při zteči na Stanley Cup hodit! Jenže jednatřicetiletý Švéd zůstane v Seattlu, s předstihem podepsal novou čtyřletou smlouvu až do léta 2029.

Víte, kdo za Kraken v klubových dějinách odbruslil nejvíc minut?

Ano, tušíte správně, Larsson, parťák Vince Dunna v elitním obranném páru a také jeden z původních členů seattlského klubu.

Od vstupu organizace do NHL chyběl na ledě jen jedinkrát, zařadil se ke stálicím, v nohách má hodně přes pět tisíc minut. Defenzivní řady obohacuje především svým důrazem a kuráží. Jen v minulé sezoně zblokoval 151 ran a rozdal 162 hitů.

Rozumí si i s pukem, ostatně se tu bavíme o čtyřce draftu z roku 2011.

Ročník 2022/23 byl pro něj v tomto směru životní, vytvořil si osobní maximum (33 bodů).

Ten poslední už mu tak znamenitě nevyšel (18), navíc měl podle analytických údajů tentokrát nezvyklé rezervy při bránění. Data ale nenalomila přesvědčení GM Rona Francise o Larssonově přínosu.

A tak mu nabídl kontrakt na čtyři roky se stropovou zátěží 5,25 milionu dolarů.

Larsson je pro něj součástí kostry obranného valu, společně s Dunnem a také nově příchozím Brandonem Montourem, který by se měl stát jednou z největších opor Seattlu.

Francis přivedl Larssona v roce 2021 v rámci vstupního draftu, tehdy se rodáka ze Skellefteå zřekli edmontonští Olejáři. Přitom kdysi za něj poslali Ďáblům z New Jersey Taylora Halla… Teď si Francis pojistil zkušeného zadáka až do šestatřiceti.

Share on Google+