2 167 zblokovaných střel? Nový rekord NHL patří Megalodonovi ze dna ligy

San Jose patří mezi otloukánky současné National Hockey League. Na tom nic nemění ani čerstvý suverénní triumf 6:2 nad bufffalskými Šavlemi. Co ovšem tento zápas přepsal, jsou historické tabulky. Marc-Edouard Vlasic, pamětník mnohem veselejších kalifornských časů, je nově rekordmanem NHL v počtu zblokovaných ran za kariéru. Má jich na kontě už 2 167!

“To je spousta pádů do střel,” glosoval Vlasic své „celoživotní” dílo.

Dílo, které kompletně namaloval v barvách Žraloků. V San Jose hraje od své první minuty v NHL až do současnosti.

Pamatuje si časy, kdy Sharks byli jedním z dravců soutěže a atakovali nejvyšší mety. Z té éry zbyli v kádru už jen dlouhodobě zraněný kapitán Logan Couture a právě mimořádně obětavý zadák s příjmením slovanského původu.

Oba působí skoro jako Megalodoni. Žraloci z pravěku a zároveň velikáni klubových dějin.

Vlasic každopádně i v sedmatřiceti letech, současné týmové bídě navzdory, neúnavně padá soupeřům do střeleckých pokusů a na sklonku kariéry stále vystavuje své tělo prudce vypáleným kotoučům.

Protože je mu to vlastní. Protože vypustí jen máloco. Protože chce inspirovat, jít příkladem, strhnout ostatní. „Na svém bránění jsem si vždy zakládal,” říká Vlasic.

Ubránit akci a přesně rozehrát, tak se dá shrnout jeho přístup. Založit protiútok? To on uměl a umí kvalitně. Dvakrát pokořil metu 30 asistencí za sezonu.

Vždy platil za klidnou sílu v defenzívě San Jose. Nevyčníval jako Erik Karlsson či Brent Burns, zato zosobňoval spolehlivost. Nepřehlédnutelně – bere 7 milionů dolarů ročně, opakovaně si vysloužil pozvánku do repre.

A tak se může počítat mezi vítěze Světového poháru i olympijského zlata, je dvojnásobným vicemistrem světa.

A teď je rekordmanem NHL v bolavé disciplíně. Obral jiného Marka – Giordana (2 164 zblokovaných střel). Statistiku zámořská profiliga vede od podzimu 2005, tedy od konce celosezonní výluky.

Vlasic, jehož o čtrnáct let mladší bratranec Alex, také bek, už dělá díru do světa u chicagských Blackhawks, vstoupil do elitní soutěže o sezonu později (2006/07).

Od té doby věrný stále stejným klubovým barvám blokuje rány.

Ne tak často jako ti úplně nejpilnější borci, nikdy se nedostal přes sezonní hranici 200 kousků (není od zajímavosti, že třetí nejlepší výkon patří v tomto směru Zbyňku Michálkovi s 271 zblokovanými střelami), ale s dostatečnou frekvencí k překonání absolutního rekordu.

Díky solidnímu tempu a hokejové dlouhověkosti střídá Giordana.

A říká: „Když je to na mně, abych skočil proti puku, tak to prostě udělám. Postavím se do cesty jakékoliv ráně, u které chci mít jistotu, že neprojde na našeho gólmana.”

Příkladný přístup. Rekordní.

