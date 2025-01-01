16 milionů za sezonu? Minnesota stojí před největší smlouvou historie

30. srpna 10:30David Zlomek
V NHL se schyluje k dalšímu rekordnímu kontraktu. Všechno nasvědčuje tomu, že Connor McDavid v Edmontonu překoná historické hranice, ale podobně velká částka se řeší i v Minnesotě. Hlavním tématem je Kirill Kaprizov. Podle informací Michaela Rusa z The Athletic je vedení Wild připraveno nabídnout svému ruskému tahounovi osmiletou smlouvu s ročním platem kolem 16 milionů dolarů.
Kaprizov má za sebou pětiletý kontrakt v hodnotě 45 milionů a příští léto mu vyprší. Od svého příchodu do NHL dokazuje, že patří mezi absolutní elitu, v sezoně 2021/22 nasbíral 108 bodů a dlouhodobě drží průměr téměř sta bodů na sezonu. Přesto ho v posledních třech letech brzdila zranění, kvůli nimž vynechal 63 utkání. „Kdyby letos odehrál celou sezonu, byl by na cestě k padesáti gólům a přes stovku bodů,“ podotkl Russo ve svém podcastu Worst Seats in the House.
Jeho spolupracovník Anthony LaPanta dodal, že váhání by mohlo být pro Wild osudové: „Nemůžete se dostat k trade deadline a nechat jedno z největších aktiv v historii klubu odejít zadarmo. Pokud by se jednání táhla, musíte se ho zeptat, kam by chtěl jít.“ Russo s tím souhlasil: „Absolutně byste se ho museli zeptat na týmy, které ho zajímají. Nemůžete riskovat, že odejde bez náhrady.“
Samotný Kaprizov zůstává zdrženlivý. Po návratu z operace loňskou sezonu stihl 41 zápasů a v play-off přidal devět bodů v šesti duelech. V květnu řekl novinářům: „Tohle je práce mého agenta. Uvidíme. Miluju to tady, všechno by mělo být v pořádku. Nevím, co víc říct.“ Zároveň přiznal, že každé léto odjíždí do své rodné vesnice v Rusku, kde tráví čas s rodinou a přáteli, daleko od tlaku NHL. „Miluju tamní klidný život, ale Minnesota se stala mým druhým domovem,“ dodal.
Generální manažer Bill Guerin má před sebou složité léto. Kromě Kaprizova bude řešit i smlouvu s brankářem Filipem Gustavssonem, který může žádat až 6,5 milionu dolarů ročně. Wild jsou přitom pod tlakem, od roku 2015 neprošli přes první kolo play-off. Přesto Russo věří, že pokud se klub i hvězda dohodnou, Kaprizov dostane prakticky vše, co bude chtít: „Myslím, že mu nabídli hromadu peněz, dokonce víc, než jsem čekal. Pokud ta smlouva bude na osm let, dostane ji přesně podle svých představ.“
