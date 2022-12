15 milionů na farmě. Petersenův přesun zabere jako budíček, doufá trenér

Poslat do AHL, soutěže, kde se jezdívá na zápasy autobusem a působí tam odpadlíci a zelenáči, hokejistu se smlouvu na 15 milionů dolarů? To se nevidí moc často. Přesto Králové z Los Angeles k takovému kroku přistoupili. A bylo by bláhové se domnívat, že tak generální manažer Rob Blake učinil jen kvůli tomu, aby Cal Petersen začal častěji chytat. Chtěl vyslal jasný signál: nikdo nemá nic jistého, bez ohledu na výši platu nebo zásluhy.

Zabere to jako budíček.

Nejen pro Petersena, osmadvacetiletého gólmana s lapačkou na pravačce, ale také pro celý mančaft Kings.

V to doufá trenér Todd MacLellan a samozřejmě nejspíš i Blake.

MacLellan se také nechal slyšet, že Petersen se stěhoval nikoliv na základě nějakého impulzivního rozhodnutí po jedné nepovedené partii, ale že šlo "o krok, o kterém jsem uvažoval už několik týdnů."

S Petersenem, nástupcem klubové legendy Jonathana Quicka, zkrátka nepanovala už delší dobu spokojenost. Zároveň jeho umístění na listinu nechráněných hráčů a poslání o patro dolů slouží jako varovný prst pro všechny kolem.

Takhle hrát nemůžeme, pánové, tahkle se v NHL o výhry nebojuje!

Mančaft měl za sebou divoký mač se Seattlem, od Krakenů dostal devět gólů. Ač sám osmkrát skóroval, takhle špatně hrát směrem dozadu je pro Blakea s MacLellanem neakceptovatelné.

Reakce hráčů? Výhra 5:3 nad arizonskými Kojoty po lepším, zodpovědnějším výkonu. Budíček tedy snad zabral.

A zabere i Petersen na farmě?

"Mám důvěru v Billa Ranforda a naše trenéry brankářů, budou s Calem pracovat a pokusí se mu pomoct. Klíčové je, aby pravidelně chytal a dostal svou hru na úroveň, kterou po něm chceme," říká Blake.

"A jakou chce i on sám," dodává někdejší fantastický zadák a nyní respektovaný funkcionář.

Brankáři Králů mají nejnižší úspěšnost zákroků v celé lize, ani Quick nijak nečaruje. Petersen se ale přece jen trápil ještě víc a jeho tříletý kontrakt na 15 milionů dolarů začal působit jako krok vedle.

I léčba farmou má přispět k tomu, aby to nakonec minela nebyla.

Petersen naplno prorazil v uplynulých dvou sezonách, nicméně že by byly jeho výkony v té době tak oslnivé? Vzhledem ke svému věku nedisponuje ani ohromujícím potenciálem pro budoucí herní růst. Navíc nemá pověst rozeného vítěze.

Blake se ale na něj rozhodl na něj vsadit, a tak teď hledá s MacLellanem cestu, jak patnáctimilionového Američana probrat.

