15 gólů, totální zmatek. Tohle byl úlet, ne play-off hokej, shodli se Avs i Wild

4. května 14:00David Zlomek
Kdo čekal v úvodu semifinále Západní konference taktickou bitvu dvou defenzivních obrů, musel si v denverské Ball Areně připadat jako v jiném vesmíru. Colorado Avalanche a Minnesota Wild do sebe vlétli stylem, který spíše než play-off připomínal exhibici. Konečný výsledek 9:6 ve prospěch domácích nejenže stanovil nový klubový rekord Avalanche v počtu gólů v jednom zápase vyřazovacích bojů, ale především zanechal oba tábory v mírném šoku. „Byl to prostě divný zápas,“ krčil rameny po utkání Cale Makar, muž, který se stal ústřední postavou celého večera.
Právě příběh hvězdného obránce Colorada dokonale ilustroval bláznivý průběh prvního utkání. Už po necelých třech minutách ho totiž drsným (ale čistým) hitem poslal do kabin Marcus Foligno. Celou první třetinu Makar na ledě chyběl a Ball Arena trnula, zda není série pro jejího klíčového beka u konce. Jenže Makar se vrátil a ve třetí třetině dvěma góly definitivně zlomil odpor Wild. „To je prostě Cale Makar. Vůbec jsem se o něj nebál. Vím, že je to tvrďák a že se dřív nebo později vrátí,“ smeknul Gabe Landeskog.
Zatímco fanoušci se královsky bavili, trenéři obou týmů vypadali, jako by právě přežili katastrofu. Colorado, které v prvním kole proti Los Angeles inkasovalo za celou sérii jen pět gólů, jich teď dostalo šest v jediném večeru. „Nazvěme to pravými jmény: byl to bláznivý zápas,“ nebral si servítky Landeskog. „Dneska to bylo hodně otevřené a z toho pak pramení chyby v defenzivě. Nemyslím si, že se to bude opakovat. Je to spíš taková anomálie,“ dodal sám Makar, zatímco trenér Jared Bednar byl k výkonu svého týmu v obraně podstatně kritičtější. „Zapomněli jsme, jak tvrdě musíme pracovat, abychom byli dobří v defenzivě. V některých oblastech jsme byli příliš měkcí.“
Na druhé straně stála Minnesota, která se po prosincovém příchodu Quinna Hughese pasovala do role týmu, který může Colorado zastavit. Jenže Wild, hrající bez klíčových opor Erikssona Eka a Brodina, v neděli naprosto propadli v disciplíně, která je v play-off zdobila, tedy ve hře pět na pět.
Zatímco v prvním kole proti Dallasu inkasovali při plném počtu hráčů jen čtyři góly za šest zápasů, Avalanche jim jich v neděli nasázeli hned sedm. „Není to o tom, že bychom nebyli emočně nebo fyzicky v zápase. Byli jsme,“ vysvětloval trenér Wild John Hynes. „Ale musíme pochopit rozdíl mezi tím, jak hraje Dallas a jak hraje Colorado. Tohle byl úplně jiný level rychlosti.“
Oba týmy teď mají necelých 48 hodin na to, aby znovu našly svou defenzivní tvář. Pokud však první duel něco naznačil, pak to, že tato série může být jednou z nejzábavnějších za poslední roky. Jak ale shodně varují obě kabiny: patnáctigólové přestřelky se v play-off obvykle neopakují. „Zítra si rozebereme, co udělat lépe. Dneska si tu výhru užijeme, i když byla hodně divoká,“ uzavřel Landeskog.