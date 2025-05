14 porážek ve finále Východu za sebou, černá série proti Panterům. Carolina naráží na svůj strop

Pamatujete si, kdy naposledy vyhráli Hurikáni zápas ve finále Východní konference? To ještě ani nebyla na světě poslední draftová jednička Macklin Celebrini, byť paní Robyn, nastávající maminka, na konci května 2006 už stříhala metr. Každopádně 19 let je pořádná doba. Za tu dobu se klub z Raleigh ocitl ve boji o trofej Prince z Walesu čtyřikrát a ve třech případech zažil takzvaný "sweep" (ztracená série poměrem 0:4 na partie) a aktuálně letí na Floridu po dvou prohrách.

Canes neurvali před domácím publikem ani mač.

A budou mít fůru práce s tím, aby alespoň jednou zvítězili v nehostinném prostředí. které by klidně mohlo být zaneseno do hokejových map s notickou "hic sunt pantheras", a vrátili sérii do Lenovo Center.

Cats zatím svěřence Roda Brind'Amoura školí způsobem, který je snad ještě dominantnější než před dvěma lety.

V roce 2023 stačily Floridě k postupu čtyři klání, Jordana Staala a spol. už porazila v play-off šestkrát za sebou! Rozdíl mezi oběma týmy působí momentálně naprosto propastně, oba zápasy v Raleigh měly tak jednoznačný průběh, že fanouškům v ochozech bylo do pláče.

"Tahle série je o psychice," ví lídr Staal. Hurikáni dělají proti precizně si počínajícímu soupeři zbytečné chyby, neudrží stoprocentní koncentraci a klid na hokejkách, Matthew Tkachuk a další se jim dostali do hlavy, zaseli semínka pochybností. Klíčí rychle.

Brind'Amourův kádr není schopen odolávat konzistentnímu tlaku Panterům, počínajícím elitním forčekinkem. Přívalu důrazu, dotěrnosti, intenzity. Hráči jako Andrej Svečnikov, ale třeba právě i Staal, přicházejí o puky a jsou z toho laciné góly.

Výsledný obrázek? Působí to jako "chlapci a chlapi". Carolina naráží na svůj výkonnostní strop. Nejen fází play-off, ale také kvalitou, které čelí.

Florida se zkrátka zdá být nad síly Hurikánů. "Ale oni nejsou perfektní hokejový tým bez jediné chybičky. I oni mají slabiny. A my je musíme využít. Tak jak se to povedlo jim," burcuje Taylor Hall.

Ten je v Carolině čerstvě, nezatížený onou 19letou historií či hořkými zkušenostmi z roku 2023. Nechce se smířit s tím, že obhájci Stanley Cupu mají jasně navrch a hledá inspiraci u torontských Maple Leafs.

Těm se povedlo natáhnout sérii s Pantery na sedm mačů. Ukázali, než se pod tíhou okamžiku v "game 7" sesypali, že se Cats dají porazit. Zvládli to hned třikrát.

Povede se to Staalovi, Hallovi a ostatním alespoň raz? Uťali by tak dvě temné šňůry naráz.

