13. červenec? Osudový den pro naši rodinu, povídal Ducharme po podpisu

Na univerzitě ve Vermontu hrával s Martinem St. Louisem a Timem Thomasem, pozdějšími hvězdami NHL. Sám to výkonnostně dotáhl nejdál do AHL a geograficky do Francie. Dominique Ducharme coby hráč zkrátka uvázl v průměru, zato mezi trenéry je nefalšovanou kometou. S montrealskými Canadiens došel hned napoprvé do finále Stanley Cupu. A tak málokoho překvapilo, když podepsal novou tříletou smlouvu.

Interim.

Kdo dlouhodobě sleduje NHL, překlad anglického slovíčka ani nepotřebuje. Ducharme byl původně pro Habs jen dočasným řešením. Záskokem za odvolaného veterána Claudea Juliena.

Jenže v Montrealu se frankofonnímu Kanaďanovi nakonec dařilo tak, že generální manažer Marc Bergevin zrušil zprvu plánované hledání Julienova dlouhodobého nástupce. Našel se sám.

Ducharme dovedl slavný klub poprvé od roku 1993 do finále Stanley Cupu a ukázal, že maximum umí vymačkat nejen z kanadských juniorů (ke zlatu je dovedl na MS 2018).

"Z každého dostal to nejlepší," shodují se montrealské opory Nick Suzuki s Jeffem Petrym. Oba ocenili Ducharmeho systém i přístup k jednotlivcům. Osmačtyřicetiletý kouč si získal celou kabinu.

A také Bergevina. Ten okomentoval podpis tříletého kontraktu a s ním související jmenování Ducharmeho 31. hlavním trenérem v dějinách Canadiens, následovně:

"V sezoně hrané za složitých podmínek Dominique vštípil hráčům svůj systém, vypořádal se s mnoha překážkami. V těžkých chvílích se ukázal jako skvělý lídr. Plně si zaslouží šanci nadále vést náš kádr."

Ducharme pár let býval Julienovým asistentem, než po něm v únoru převzal jako "interim head coach" velení. V základní části měl bilanci 15-16-7, v play-off pak slavil 13 výher.

Teď už ono slovíčko "interim" zmizelo a pro rodáka z Notre-Dame-des-Prairies přichází životní šance. Tři roky na kultovní hokejové adrese. V den, který má pro jeho rodinu zásadní význam.

"13. červenec je pro nás důležité datum. V ten den se kdysi vzali moji rodiče. Před pěti lety jsme v ten samý den otce pochovali. A teď tradice pokračuje. Je to jako osud," pověděl pro NHL.com.

Pro Ducharmeho byla první sezona v Montrealu tuze náročná. V době, kdy vystřídal Juliena, by si patrně nikdo nevsadil ani vindru, že o pár měsíců později bude usilovat o Stanley Cup. Tým byl v rozkladu.

V play-off se pak musel smířit s tím, že kvůli pozitivnímu testu na COVID nesmí na střídačku. Přišel tak hned o šest partií, včetně dvou finálových. Hořkou porážku od tampských Bolts už rozdýchal.

"Když zúročíme všechno, co nás naučily vyřazovací boje, budeme příště ještě lepší," věří. A Bergevin a také fanoušci Canadiens s ním.

