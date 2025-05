10 milionů? Málo! Winnipeg si chce pojistit svou největší zbraň

Kyle Connor má za sebou sezonu, která potvrdila jeho status elitního útočníka NHL – a možná i nejlepšího hráče, kterého Winnipeg Jets momentálně mají. Osmadvacetiletý americký sniper nasázel 41 gólů a nasbíral kariérní maximum 97 bodů. Byl tahounem v přesilovkách, lídrem v kabině i jistotou ve chvílích, kdy se ostatním tolik nedařilo. Vedení mu tak chystá štědrou odměnu.

Connor totiž vstoupí do posledního roku svého sedmiletého kontraktu na 50 milionů dolarů, který podepsal v roce 2019. Od 1. července může začít jednat o prodloužení – a podle insidera Murata Atese z The Athletic to Winnipeg udělá okamžitě. Generální manažer Kevin Cheveldayoff má údajně jasno: Connor je priorita číslo jedna a prodloužení jeho smlouvy je cílem, který chce splnit co nejdříve během léta.

To dává smysl. Connor je dnes hráčem, kolem kterého se buduje útok. Ve Winnipegu se prosazuje dlouhodobě – má za sebou už čtyři sezony s více než 30 góly a dvě s více než 40. Při pohledu na jeho výkony není přehnané odhadovat, že nová smlouva přesáhne 10 milionů dolarů ročně.

Vzhledem ke stoupajícímu platovému stropu to navíc může být investice, která v budoucnu nebude působit přehnaně. Connor je navíc stále v ideálním hokejovém věku – 28 let – a má před sebou několik let produktivního hokeje.

Cheveldayoff ale nebude mít jednoduché léto. I když má klub k dispozici přes 25 milionů dolarů pod platovým stropem, čeká ho více rozhodnutí než jen Connor. V podobné situaci – z hlediska budoucnosti – je například Nikolaj Ehlers, který bude nechráněným volným hráčem a dlouhodobě se spekuluje o jeho možném odchodu. O Ehlersovi se mluvilo už během uplynulé sezony jako o hráči, kterého by Jets mohli zpeněžit, pokud bude hrozit, že odejde bez náhrady.

Vedle něj vyprší smlouvy také Brandonu Tanevovi a Masonu Appletonovi, kteří však již veřejně naznačili, že by v klubu rádi pokračovali. Na seznamu chráněných volných hráčů figuruje i Gabe Vilardi, jenž má za sebou solidní sezonu a určitě si řekne o vyšší plat. Connor je ale jediný hráč, který může ovlivnit směřování celé organizace – jeho podpis bude signálem pro zbytek ligy i pro ostatní hráče v kabině.

